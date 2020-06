La ley de identidad de género entra en el Parlamento con polémica

En la misma línea van los argumentos del PSOE: «Para contar con efectos jurídicos plenos, tiene que darse una ‘situación estable de transexualidad’ debidamente acreditada», señalan, de no ser así «¿Podría un hombre maltratador señalar que se siente mujer y por tanto no poder ser juzgado por este delito?».

Vivencia.

La viceconsejera canaria afirma que «no es cierto» que baste con decir «me siento mujer» y «hombre» para que tenga consecuencias legales. «Todo derecho ha de ser demostrado, también el de la libre designación» del sexo. Y explica que hoy ya cualquiera se puede cambiar el nombre, pero lleva un procedimiento. «Tenemos derecho a ser quienes somos, no es un deseo es un derecho a la propia identidad», por eso se niega a que otra persona «ajena» le diga a alguien si su «vivencia es cierta». Por lo que se «evita la patologización». Es, dice, «la misma lucha que hemos tenido las mujeres con la necesidad de abortar. No necesitamos que un señor me venga a decir si tengo estabilidad psicológica o lo que supone en mi vida, por supuesto que no. El feminismo ha luchado por eso. Esa misma dignidad es la que pedimos para las personas trans», afirma.