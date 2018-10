La indigencia en realidad virtual genera empatía más duradera

La experiencia Quedarse sin Hogar del centro universitario californiano pretende que cualquier persona a través de la realidad virtual pueda experimentar de forma directa lo que representa perder el empleo y el techo, y terminar viviendo en la calle.

El proyecto desarrollado por el Laboratorio de Interacción Humana Virtual de Stanford lleva a conocer vivamente realidades de personas que "lo han perdido todo", hasta llegar a la indigencia.

En uno de los segmentos del experimento, por ejemplo, los participantes se encuentran en su apartamento y tienen que escoger qué objetos deben vender para poder pagar el alquiler.

En otra circunstancia, se ven en un albergue público, pero tienen que cuidar sus pertenencias para que nadie se las robe.

Steve Preminger, asesor especial del condado de Santa Clara (California), fue uno de los que pudieron "vivir" la realidad que enfrentan los "sin techo" y asegura que la experiencia fue dura y le llevó a interesarse en buscar soluciones a estas situaciones de desamparo.

"Me sentí desesperado. Incapaz de continuar. Afortunadamente el ejercicio terminó, pero me conmovió y quedé con el propósito de encontrar soluciones para los muchos cuyas vidas son exactamente así, y que no están viviendo un ejercicio", explica Preminger.