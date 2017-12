Una segunda oportunidad para Pancho y Caramelo

¿Quién salvó a quién? La historia de dos adopciones

Tener un animal es tu responsabilidad

De Pancho dice que además de bueno y adorable, ayuda a testar si los perros que entran en Life4pitbulls son sociables o no, así que está orgullosa porque gracias a su ayuda su «peludo de doce años puede colaborar en otras adopciones».

Está convencida de que también los perros adultos pueden aprender a diario, pero sobre todo lucha para que no pasen sus últimos días en una jaula.

Forma parte de la protectora Un hogar Antes del Arcoíris y colabora con otras asociaciones como Life4pitbulls y Salva un Podenco porque cree que los perros en edad adulta y los denominados PPP son los que más lo necesitan. «La mayoría de la gente se fija en los cachorros porque son más graciosos y creen que pueden enseñarlos, pero no son conscientes de que ayudando a un abuelo pueden darle una mejor calidad de vida durante el tiempo que les quede», explica.

Al igual que Judith, también su primera experiencia como casa de acogida acabó en adopción, pero ahora es consciente de que no puede seguir prestando su casa, entre otras cosas, porque Caramelo «es un poco celosillo», aunque comparte cama y espacio con su otra perra, Kira.

Una ayuda que llegó a tiempo para este adorable can que llegó con apenas 15 kilos y varias heridas en el cuerpo. «No sabemos si siempre estuvo allí, pero sí permaneció durante un tiempo con mucho miedo, asustado», dice Jessica.

Se fijó en Caramelo al verlo en la página de Life4pitbulls y junto a su pareja, Jonathan Acosta, decidió darle acogida, una acogida que pronto se convirtió en adopción porque fue imposible no enamorarse de él. «Fue mi regalo de cumpleaños. Mi novio apareció con el perro y los papeles», apunta Jessica entre risas.

Bueno y dulce como un caramelo. El nombre perfecto para este stanford americano que encontraron hace dos años en un criadero ilegal en Agüimes. «Estaba con más perros, todos machos. Los cachorros y las hembras ya no estaban allí», cuenta Jessica Arocha.

«Ser casa de acogida es una buena opción si quieres tener una mascota»

Una situación que no le impide seguir como voluntaria de Life4pitbulls porque son muchísimos perros los que necesitan ayuda.

Una protección que Caramelo conoce bien y que ha permitido que además de ganar peso, coja confianza en las personas y lleve una vida completamente normal.

Sobre la adopción, Jessica y Jonathan están de acuerdo en que es algo que se debe tener muy claro porque «un perro es para toda la vida, no solo cuando es cachorro. A los ocho meses el cachorro será adulto y ahí es cuando comienza tu verdadera responsabilidad», sostiene Jonathan, mientras asegura que sus perros son como sus hijos. Además, añade la importancia de hacerse casa de acogida como primera experiencia con mascotas. «Todos podemos tener un perro temporalmente. Si quieres tener uno, primero prueba como casa de acogida y si la experiencia no es buena le encontraremos otra familia. Es preferible hacer esto que abandonarlo cuando ya lo has comprado o adoptado».