La falta de camas desborda Urgencias

Los profesionales sanitarios tienen claro que el desbordamiento casi diario de los servicios de Urgencias de los hospitales públicos canarios se debe al «colapso del sistema sanitario y de los centros sanitarios. Entre otras razones, no se dan altas con agilidad y por esta razón las unidades de tránsito se han convertido en planta de ingreso, no hay suficiente personal pero, sobre todo, se debe a la ausencia de planes de contingencia».

Ayer, los servicios de Urgencias de los hospitales universitarios de Gran Canaria Doctor Negrín e Insular amanecieron con 38 pacientes en pasillos y 32 en espera para ingresar en planta, respectivamente. «¿Tenemos que creer que existe un plan de contingencia cuando hablamos de cuatro días y con un puente por medio y la imagen es ésta?, se preguntan.

La situación de sobrecarga no es una imagen nueva porque «se repite día sí, día no. Ni siquiera se deben a picos o gripe, el recurso fácil de los gestores para salir del paso. Es «lamentable», insisten.

En este sentido, el servicio de Urgencias del Hospital Doctor Negrín amaneció ayer saturado después de un puente marcad por el alto número de consultas y la falta de camas. El balance apuntaba a 38 personas en pasillos, en la zona de críticos con 8 pacientes donde solo hay seis camas y otra para paradas hay dos camillas y en las áreas de observación han creado los puestos « y medio. Es decir, por ejemplo, entre la camilla 6 y 7 ahora existe la camilla 6 y medio donde se ha metido un paciente».

Respecto a Urgencias del Hospital su situación va mejorando después de que alcanzara su máximo histórico asistencial con 302 personas atendidas en 24 horas, desde las 08.00 horas del lunes las 08.00 horas del martes. Tal afluencia de personas desbordó el servicio y 45 de sus 57 camillas se ocuparon con enfermos pendientes de hospitalización. Ayer amaneció con 32 aún es espera de cama en planta.

Fuentes de ambos hospitales coinciden en que se trata de una fotografía «que se repite año tras año en los que se ponen en marcha un paquete de medidas que nunca funciona. Quizás existan algunos intereses que los trabajadores desconozcamos aunque no es tan difícil conocerlos».

Por otro lado, la alta frecuentación de pacientes ha convertido las unidades de transición en hospitalización. En el caso del Negrín está permanentemente abierto y lleno de ingresos que no pasan a planta; en el del Insular solo se abre a partir de las 12, siempre y cuando no sea festivo porque no hay personal suficiente como ocurrió el martes pasado».