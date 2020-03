La cerveza también puede ser saludable

A la cerveza le pasa como al vino, que siendo como es una bebida alcohólica resulta muy difícil concebirla como un producto saludable. No es, desde luego, un alimento de primera necesidad y bien puede vivirse sin ella. Ningún médico le recomendará que se tome una birra al día para mejorar su salud cardiovascular. Tampoco. Pero ya hace unos años que la sociedad española de médicos de atención primaria Semergen consideró que su consumo moderado podría incluirse dentro de una alimentación sana y equilibrada. ¿Por qué? Pues porque la ciencia ha demostrado que esta bebida aporta nutrientes y compuestos bioactivos que pueden ser beneficiosos para la salud.

La cerveza, por lo visto, tiene como el vino un efecto protector cardiovascular y es, a diferencia de otras bebidas alcohólicas, una fuente de antioxidantes naturales que facilitan protección al organismo. Nada que no garantice la fruta en una mayor cantidad y seguridad que una bebida, como ésta, de baja graduación, pero a fin de cuentas, alcohólica. La experta en nutrición y dietética Mercé Vidal, de la Universidad Pompeu Fabra, marca la dosis. Asegura que beber dos cervezas al día no sólo resulta más saludable que dos refrescos de lo que sea, sino que aporta beneficios tan claros que está reconocida como un producto más de la dieta mediterránea.

Su consumo, en todo caso, requiere de algunas condiciones. No todo vale, según recuerda el nutricionista Jesús Román, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Nadie que no esté habituado debería comenzar a tomarla sólo porque su consumo moderado pueda aportar algún beneficios. «Eso no es razón suficiente», aclara. La bebida más saludable sigue siendo el agua. Además, la cerveza debe consumirse siempre con moderación, con cabeza, algo que se tiene pero no siempre luce. De la mano de este experto, recorremos algunas de las certezas y bulos más extendidos sobre ella.