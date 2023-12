«Desde Kala by HPS les animamos a disfrutar de la Nochebuena manteniendo una alimentación saludable»

Sábado, 23 de diciembre 2023, 22:45 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La Navidad es una época del año «mágica» que en Kala by HPS vivimos con ilusión, esperanza y buenos deseos y que se caracteriza por los excesos que cometemos alrededor de una mesa en reuniones, eventos, cenas de empresa o fiestas. A muchas personas les preocupa ganar peso o perder la silueta que tanto les costó conseguir durante todo el año. Con la doctora Roshni Peswani, dietista y nutricionista de HPS Kala by HPS con más de diez años de experiencia y especializada en patologías digestivas y autoinmunes, repasaremos los pasos a seguir para mantener unos buenos hábitos de alimentación sin dejar de disfrutar del «espíritu» de la Navidad.

-¿Teniendo en cuenta lo que suponen las Navidades, ¿podemos echar por la borda todo lo que hemos trabajado en el apartado alimenticio en estas fechas tan señaladas?

-No, de ninguna manera. Es importante entender que las Navidades están para disfrutarlas y no para reprimirse: las fechas navideñas son un contexto concreto en el que no está mal permitirse ciertos extras sin que ello suponga empeorar nuestra salud, pues lo que realmente tiene impacto en nuestro organismo es lo que hacemos la mayor parte de nuestro tiempo no solo estos días específicos. El problema está cuando partimos de unos malos hábitos de base y, a esto, se le suma una gran cantidad de eventos y compromisos es un espacio corto de tiempo. Es ahí donde, quizás, podremos ver que, después de las fiestas, hemos empeorado nuestra salud en general. Sin embargo, quienes tengan instaurados unos hábitos de vida saludables, por norma general, una vez pasada las fiestas, en seguida volverán a sentirse como antes de las mismas en poco tiempo. Por ello, será crucial, durante estas fechas, tratar de mantener una alimentación saludable y ejercicio la mayor parte del tiempo, y en caso de no tenerla, ¡no esperar a enero para empezar! porque el esfuerzo inicial será mucho mayor.

En Kala by HPS recomendamos comer con consciencia, masticando y saboreando cada bocado para no excedernos con las comidas

-¿Cuáles son los principales errores que cometemos con la alimentación en Navidad?

-Por un lado, empezarlas antes de tiempo. Cada vez se ponen antes a la venta polvorones, mazapanes, turrones, etc. Son auténticas bombas de azúcar. Consumirlos a diario durante varias semanas seguidas, sí podría tener un impacto negativo en nuestro organismo. Por lo tanto, lo ideal será evitar llenar nuestra casa de estos dulces y guardarlos para consumirlos solo en los días más señalados. Por otro lado, desorganizamos mucho las comidas. Es decir, ocurre que, además de las comidas especiales que podemos tener, si no nos planificamos bien, le podemos sumar, por ejemplo, los días que estemos de compras navideñas o visitando algún belén y nos dé mucha pereza volver a casa para preparar la cena. Lo habitual es que, si no nos hemos dejado nada ya preparado en casa, nos tiente acabar comiendo otra vez por fuera o encargando comida rápida. Por esta razón, lo ideal sería tener cierta planificación para organizarnos y comer en casa la mayoría de los días no festivos, evitando así comer por fuera más de la cuenta y limitar los posibles excesos solo a los días festivos.

-¿Cuál es el menú saludable que recomiendan desde Kala by HPS?

-Para hacer un menú que encaje con la mayoría de los perfiles, podemos empezar con entrantes a base de vegetales tipo cremas, consomés, ensaladas completas, crudités, encurtidos y acompañarlos con algo de queso, hummus, frutos secos, jamón ibérico o unas anchoas. Todo ello en lugar de poner croquetas, papas fritas, nachos, empanadas y productos similares. Como plato principal, optamos por carnes magras, tipo pavo, o pescado, mariscos con salsas ligeras y también de guarnición podemos poner vegetales de nuevo. Y para el postre, podríamos tratar de hacer un postre casero y, en lugar de usar azúcar, endulzar con frutas frescas o deshidratadas. En cualquier caso, podemos buscar un aliado también para compartir la porción de postre.

-¿Qué conviene tener en cuenta si no queremos excedernos en las comidas?

-Recalcamos la idea de que es un día para disfrutar sin sentimientos de culpa. No obstante, para aquellas personas que tengan como objetivo mejorar su salud hay algunas cosas que podemos tener en cuenta y que paso a detallar. Por un lado, evitar saltarse comidas con el fin de compensar. Al final, esto nos puede generar mayor ansiedad y comer cantidades mayores de lo que comeríamos normalmente, por lo que lo ideal será llegar sin mucha hambre para no excedernos, respetando nuestro horario de comida habitual. Además, son comidas donde se suelen usar muy buenos ingredientes, por lo que lo importante será cuidar la porción y, sobre todo, cuidar tanto las bebidas con las que acompañamos como los dulces o postres, ya que es fácil abusar y es lo que más calorías vacías sumará a nuestra comida. Recomendamos tener siempre a mano el agua como bebida, para alternarlo con nuestra bebida de preferencia. Si es una cena de picoteo, será mejor servirnos en nuestro plato lo que queramos comer, ya que de esta manera controlaremos mejor las combinaciones y cantidades.

-¿Es importante cuidar, además de lo que comemos, la manera en que lo hacemos, no es así?

-Son fechas en las que solemos comer más distraídos, hablando, riendo, pasándolo bien en compañía de familiares y amigos y eso nos lleva a descontrolar las porciones, masticar menos, tragar más aire...Detalles que a nivel digestivo, finalmente, también lo acabamos pagando con digestiones pesadas, reflujo, malestar etc.. Para que eso no ocurra, es importante que comamos con consciencia, masticando y saboreando cada bocado. También nos puede ayudar hacer una pequeña pausa en mitad de la comida para evaluar si ya estamos saciados y estamos comiendo por comer.

-¿Un último consejo desde Kala by HPS para vivir unas Navidades inolvidables?

-Es importante recordar que son días para disfrutar y tampoco debemos poner el foco solamente en la comida, sino también en disfrutar de la familia y los diferentes eventos sociales, sin tratar de abandonar o darle la espalda a nuestros hábitos alimenticios.

