La Guardia Civil detuvo al acusado. Cober

El juez envía a prisión al acusado de supuestamente apuñalar a su pareja en Arico

La medida de prisión es provisional, comunicada y sin fianza

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:03

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del individuo que el miércoles supuestamente apuñaló a su pareja sentimental en Arico (Tenerife), dejándola gravemente herida.

En este momento se le imputa indiciariamente un delito de tentativa de homicidio, si bien esta tipificación podría variar en el curso de la instrucción.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles sobre las 16.00 en una vivienda del municipio de Arico. La Guardia Civil detuvo al presunto autor del apuñalamiento, que ha permanecido en el calabozo del puesto principal de Granadilla de Abona antes de pasar este viernes a disposición judicial.

