Jóvenes y sin ganas de sexo, ¿qué ocurre?

Intentemos definir qué es el deseo sexual: un hormigueo que te recorre el cuerpo, un ansia de pegarte a otra persona, un impulso difícil de frenar, una sensación como de hambre que hay que saciar, la búsqueda de conexión emocional y complicidad física, las ganas de liberar nuestro instinto animal para que podamos dejar de pensar y sólo nos dediquemos a sentir... Cada cual maneja su propio concepto, porque es una de esas cosas difíles de explicar pero muy fáciles de identificar. Eso, si lo experimentas o lo has experimentado alguna vez, porque hay gente que lo que percibe es todo lo contrario: la ausencia de deseo sexual. Detengámonos un momento: ¿a que ya estamos pensando todos en gente mayor? Pues vamos algo equivocados. Según los expertos, hay una «sorprendente» cantidad de gente joven que no siente esta pulsión. Y hablamos de chicos y chicas en la flor de la vida: adolescentes, veinteñeros y menores de 40, cuando se supone que las hormonas deben parecer un festival de fuegos artificiales.

«Hay muchos más casos de lo que se reconoce públicamente. En épocas anteriores era un tabú hablar de sexo. Sin embargo, ahora lo es reconocer que no se practica frecuentemente, que no se disfruta o que no se tiene deseo –afirma la psicóloga Nieves Álvarez–. Los estándares de perfeccionismo impuestos desde la sociedad nos impiden reconocer nuestras dificultades». Según explica, la presión de tener que ser buenos en todo «nos lleva a ocultar este tipo de carencia, ya que no cumpliríamos los estándares que marca la sociedad». Y esto pesa mucho, sobre todo de joven.

La sexóloga Lurdes Lavado, del centro Alborabide, coincide en esta apreciación. Para ella, una de las principales causas de que la gente joven no sienta ganas de mantener relaciones es la siguiente: «En la obligación no encontramos la satisfacción. Antes, como el sexo era ‘lo prohibido’ la gente se iniciaba con más ganas. Era una forma de desafiar las normas de la familia y de la religión. Y todo el mundo sabe que solo hay que prohibir algo para que apetezca hacerlo». Ahora no es así, estamos en una sociedad hipersexualizada, donde no se penaliza el sexo, más bien al contrario. Las dos expertas detallan por qué se produce la falta de deseo en edades tempranas.

Adolescentes y veinteañeros

En esta etapa de la vida, cuando se supone que las hormonas piensan por ti, hay personas que carecen de deseo. Es más frecuente entre las chicas (tres veces más que entre los chicos). «Nos dicen que no disfrutan, que no llegan al orgasmo...», revela Lavado, que trata habitualmente con alumnos de bachillerato. Y, claro, eso hace que pierdan interés. Siguen probando a ver si se les ‘despierta’ esta pulsión, «enrollándose con un montón de personas para no ser consideradas bichos raros entre sus amistades». ¿Y los chicos? Suelen sentir más deseo que ellas en estas edades, porque les resulta más fácil obtener la recompensa del orgasmo, pero también es cierto que se apañan bien en solitario y que manifiestan que les da «pereza» mantener una relación cara a cara. Pereza física (sudar y todo eso) y mental (no quieren líos psicológicos, ni meterse en esos laberintos donde a veces el amor y el sexo confluyen... ¡qué complicación!). No les apetece engancharse y sufrir. «Y, a veces, los chicos de esta edad nos dicen que se encuentran con parejas muy pasivas, que se limitan a hacer ‘la estrellita’ (tenderse con brazos y piernas abiertos y dejarse querer) de una manera que no les compensa mucho el esfuerzo». Habiendo pornografía, ‘sexting’, juguetes eróticos y esas cosas...

«En este rango de edad es muy frecuente que una de las causas de la falta de deseo sea el interés obsesivo por juegos virtuales y la vida ‘virtual’ en redes sociales, que hace que dejen de lado la vida real. En ocasiones, este tipo de actividades se usan como ‘excusa’ para dejar atrás el sexo cara a cara por miedo, inseguridad, baja autoestima o falta de educación sexual adecuada», apunta la psicóloga Nieves Álvarez, quien también añade que la falta de ganas es atribuible en algunos casos al «consumo abusivo de alcohol y drogas».

Eso sí, preocupación cero. Entre adolescentes y veinteañeros, el hecho de no experimentar esta necesidad no provoca gran inquietud. Y lo cierto es que suele ser una situación transitoria. «Este tipo de falta de deseo sexual suele desaparecer cuando van madurando, dejando de abusar de sustancias o aburriéndose de las redes sociales y juegos virtuales, lo que les hace desear experiencias reales –señala Álvarez–. No suelen buscar ayuda hasta que no mantienen una relación de pareja más o menos estable».