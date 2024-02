El jefe de los Bomberos defiende el protocolo seguido: «Siempre pedimos que la gente se quede en sus casas»

Múltiples dudas han surgido a raíz del fallecimiento de la familia que se quedó en el interior de su vivienda de Campanar mientras se avivaban las llamas. Siguieron las instrucciones de los efectivos pero perdieron su vida. El jefe de Bomberos de Valencia, Enrique Chisbert, ha defendido la actuación de los profesionales para la extinción del incendio: «El protocolo siempre es decir que la gente se quede dentro de sus viviendas».

En palabras del jefe de bomberos, «las viviendas son el lugar más seguro mientras podemos extinguir el fuego. Si no se genera una evacuación desordenada que puede generar múltiples víctimas».

Siguieron el protocolo de actuación ante una situación excepcional. Los bomberos establecieron un plan de rescate: «Había desprendimientos de placas incendiadas por lo que había que acercarse de forma segura, no sólo por los efectivos, también por los rescatados», ha explicado Chisbert. En este caso, se refería a cómo se efectuó el rescate de la pareja que se quedó atrapada en su balcón hasta que consiguieron ponerlos a salvo. Viendo de frente las llamas. Esperando a que los sacaran de peligro.

Parte de la plantilla se dedicó a generar una «pantalla de seguridad» mientras el resto de los bomberos participaban en el rescate de las familias que se habían quedado atrapadas en el interior. Chisbert defiende a toda costa la actuación de los profesionales. Sentencia: «Los bomberos arriesgaron su vida por encima de sus posibilidades». Todavía hay dos efectivos en el hospital aunque su estado de salud es bueno.

«Hay veces que las cosas no salen bien. En este caso han salido bien, pero en Emergencias 1 más 1 no siempre suman 2», ha recalcado de manera contundente el jefe de bomberos de Valencia. Como ha detallado, no hay riesgo de derrumbe del edificio y en principio no habría más víctimas mortales atrapadas en el interior.