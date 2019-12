Investigan como una "muerte violenta" la desaparición de la joven Marta Calvo

El sospechoso se entregó esta mañana en el puesto de la Guardia Civil en Carcaixent (Valencia), donde ha sido detenido para ser interrogado y puesto a disposición judicial en las próximas horas.

Se trata de un hombre de origen colombiano, de 38 años y con antecedentes delictivos, que estaba en paradero desconocido desde que el pasado 7 de noviembre se perdiera la pista de la joven, de 25 años, que se había citado con él por internet en Manuel.

Fulgencio ha asegurado que la Guardia Civil considera que el detenido por la desaparición de Marta Calvo es también autor de una agresión "que posiblemente le hizo perder la vida".

En una rueda de prensa urgente, en la que ha comparecido junto a los responsables de la investigación, Fulgencio ha informado de que el sospechoso, Jorge Ignacio T.J., ha sido detenido tras entregarse en el puesto de la Guardia Civil de Carcaixent.

"Jorge Ignacio está detenido, se encuentra en España y se va a proceder a su interrogatorio sobre la desaparición violenta de Marta. La hipótesis que siempre se ha barajado es que sufrió una agresión violenta que posiblemente le hizo perder la vida. Eso se contrastará a lo largo de la mañana con el detenido, con conocimiento de la autoridad judicial que investiga el caso", ha explicado Fulgencio.

En su intervención, ha insistido en la posibilidad de que el detenido "sea el causante de la desaparición y también de una agresión física y, en consecuencia, de la muerte violenta" de la joven.

El detenido, según el delegado del Gobierno, no llegó a salir de España y su captura ha sido posible gracias a "la presión policial", ha subrayado Fulgencio, quien no ha dado más detalles sobre el operativo.

Preguntado por la desaparición de otra joven en la localidad valenciana de Carcaixent, a una decena de kilómetros de Manuel, y su posible relación con este caso, Fulgencio prácticamente ha descartado la conexión.

"La hipótesis con la que se trabaja es que no tiene ningún tipo de relación. Se cree que el caso de Carcaixent podría ser una desaparición voluntaria y no creemos que esta persona haya sufrido agresión alguna. No obstante, vamos a comprobarlo", ha agregado.