La Red Internacional de Feminismos Jurídicos creará un Observatorio Iberoamericano

Profesionales del derecho «comprometidos con la incorporación de la perspectiva de género feminista en la ciencia jurídica, en la formulación de normas, la interpretación jurídica y en la administración de justicia» han creado la Red Internacional de Fenimismos Jurídicos que presentó ayer la magistrada Auxiliadora Díaz en el marco del segundo congreso 'Justicia y sostenibilidad democrática: La respuesta contra la violencia de género' que se celebra hasta hoy en el Auditorio Alfredo Kraus.

Díaz explicó que el objetivo era «llevar a cabo políticas públicas» y para ello era fundamental para «estar en organismos internacionales» porque las mujeres tenemos que tener «voz y presencia», dijo.

Uno de los problemas a los que quiere dar respuesta la nueva Red de Feminismos Jurídicos es que no existen observatorios en países de Latinoamérica. «Hay datos por parte de la policía que no coinciden con las estadísticas judiciales. No hay datos precisos para saber cómo se encuentra la violencia de género en ámbito de Latinoamérica», por eso la Red creará «un Observatorio Iberoamericano. Para que nos aporte los datos con la finalidad de elaborar informes y ver la cara real de la violencia contra la mujer», añadió Auxiliadora Díaz.

La magistrada explicó, además, que querían incluir no solo la violencia de género a la pareja o expareja. «Ya he dicho en muchas ocasiones que existen otros rostros de la violencia como la violencia sexual, como en Ucrania, de la que nadie habla, o la mutilación genital femenina. Existen muy pocos estudios pero sabemos que hay mujeres y niñas víctimas potenciales de matrimonios forzados y mutilación femenina. La mayor parte ocurre fuera del territorio español, pero hay que activar protocolos para que se disminuya o se impida y que sirva como carta cuando se va a su lugar de origen que sepan que eso puede conllevar consecuencias de carácter penal».

Junto a este «visibilizar los otros rostros de la violencia» Díaz habló de « poner el foco en el ámbito del maltratador. Debemos creer en la reinserción social. Ocurre esa reinserción y es importante la reeducación de los maltratadores», afirmó.