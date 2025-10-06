Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Solo este año, el directordel Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), Javier Pantoja Trigueros, calcula que ha hecho una decena de viajes a El Hierro, una isla que siempre le sorprende. «Cada vez me gusta más, estoy enamorado», confiesa. Han sido muchas idas y venidas para fraguar el que será el primer Parque Nacional Marino de España; el del Mar de las Calmas.

- ¿En qué punto está la tramitación del futuro Parque Nacional Marino?

- Hay dos procesos, digamos; el primero, más técnico, que es la propuesta de declaración: un documento técnico donde se justifica que se cumplen los criterios para ser declarado parque nacional. En la propuesta se detallan los valores, los usos, las amenazas, etcétera,.. Este documento lo trabajamos internamente y se aprobó en el Consejo de Ministros el 31 de julio del año pasado. Una vez que se aprueba por Consejo de Ministros y que se somete a consulta e información pública, podemos empezar a elaborar lo que sería la norma de declaración que es el anteproyecto de ley. Desde entonces, lo que hemos hecho, es realizar una serie de consultas públicas, sesiones, reuniones durante muchos meses, casi casi un año. Hemos ido allí casi casi todos los meses a mantener reuniones, especialmente con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo insular, pero también con los tres municipios, para informar de todos los pasos que íbamos dando. También nos hemos reunido con representantes de la sociedad y con diferentes actores. Incluso, en la última fase, hubo sesiones abiertas a cualquier persona que quisiera asistir para escuchar y opinar.

- ¿Con qué propósito?

- La información recabada nos ha permitido un testar mejor la situación y modificar algunas de las cuestiones que en principio planteábamos para adaptarlas a los valores, los usos y la idiosincrasia de la isla: con eso preparamos el anteproyecto de ley de declaración del parque nacional.

- ¿En qué fase están?

- Ahora mismo, con las alegaciones y los informes que hemos recibido, estamos ultimando la nueva versión del anteproyecto de ley; de la norma de declaración del parque.

-¿Cuándo llegará al Congreso?

- Una vez que ya hemos repasado todas las alegaciones y los informes internos, estamos ultimando el texto final, que se elevará a la Secretaría General Técnica del Ministerio para que inicie la tramitación.

-¿En qué consiste este trámite?

- Lo primero es pedir los informes al resto de Ministerios del Gobierno de España, que pueden estar concernidos, aunque ya hemos trabajado con Industria, Turismo y Agricultura y Pesca. Sin embargo, el documento se tiene que someter a una serie de informes preceptivos; no por ser un parque nacional, sino igual que con cualquier anteproyecto de ley. Acabamos de remitirlo a la Secretaría General Técnica.

- ¿Cuál sería el siguiente paso?

- Pues tendría que pasar por Consejo de la Red de Parques Nacionales, que es el órgano asesor más elevado en cuestión de parques nacionales, donde están representados comunidades autónomas, municipios a través de la Federación Española de Municipios, asociaciones, ONG, representantes de instituciones científicas, sindicatos... Ese trámite lo vamos a hacer a lo largo del mes de octubre. Con todo eso, la idea que tenemos es elevar a aprobación del Consejo de Ministros ya el anteproyecto de ley de declaración de aquí a fin de año.

-¿Y entonces?

- Una vez el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de ley de declaración, se remite como proyecto de ley a las Cortes. Lo ideal sería someterlo al parlamento antes del final de 2026. Eso no depende de nosotros.

- El panorama se le presenta un poco complicado a ese proyecto de ley, porque la Agrupación Herreña Independiente tiene el respaldo de otros grupos políticos para echarlo abajo por no delegar en el Cabildo herreño la gestión del parque nacional. Dicen que sería una excepcionalidad, porque el resto está regido por las comunidades y el herreño lo gestionará el Estado.

- Creo que la Agrupación Herreña Independiente (AHI) debería leerse la normativa. No es una excepción, es lo que dice la norma: la ley de parques nacionales, la ley de protección del medio marino y la ley de patrimonio natural y biodiversidad. Todas estas leyes, que no son recientes, la primera de ellas es del 2014, 2010 y 2007, respectivamente, establecen cuáles son las administraciones competentes en la biodiversidad marina en España. Lo que dice esta base normativa es que los parques nacionales son competencias de las comunidades autónomas, pero en el medio terrestre. En el medio marino, la gestión es competencia del Estado. El Mar de las Calmas no es una excepción; es cumplir la normativa existente desde hace más de 20 años. Creo que AHI ha confundido a la sociedad con esa información incorrecta. Tenemos que cumplir la ley. Otra cosa es que, dado que este va a ser el primer parque nacional marino en España, hemos establecido en ese anteproyecto de ley una figura concreta, que no existe en otros parques nacionales; una comisión de coordinación interadministrativa.

-¿Quiénes forman la comisión?

- Pues el Gobierno de Canarias, el Cabildo insular y la Administración del Estado. Pretendemos que se coordinen en todo lo que tenga que ver con el parque nacional. Porque, a pesar de ser marino y, por tanto, de competencia estatal, todas las ayudas que pueda recibir la isla habrá que articularlas a través del Gobierno canario y del Cabildo, porque van a ser los municipios, los habitantes de la isla, quienes reciban esas ayudas y si hay oficinas o un centro de visitantes estarán en tierra.

- La reserva marina del Mar de las Calmas se impulsó a petición de los pescadores. Quieren ser dueños de su futuro sostenible.

- Con el sector de la pesca profesional hay un entendimiento casi total. Y seguimos avanzando. En octubre un equipo técnico se reunirá con el sector de la pesca profesional y las actividades náuticas para avanzar en los detalles.