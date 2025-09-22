Con la prostitución y la trata «los medios ignoran las guías de buenas prácticas» La periodista Luisa del Rosario y la musicóloga Laura Viñuela abren las jornadas del Programa Daniela en la Casa de Colón

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:20 Comenta Compartir

En el marco del Día Internacional contra la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, el Programa Daniela Oblatas inaugura sus Jornadas de Sensibilización en contra de la Trata con Fines de Explotación Sexual. Desde ayer y hasta mañana miércoles Las Palmas de Gran Canaria estudia y abre debate sobre el sistema prostitucional, en esta ocasión con la mirada puesta en el mundo de la cultura.

La jefa de Servicios de Museos del Cabildo de Gran Canaria, Alicia Bolaños; la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Betsaida González y la directora del Programa Daniela Oblatas, Asunción Bartolomé, y la filósofa y feminista Begoña Vera inauguraron este lunes las jornadas que se celebran en la Casa de Colón y en el Espacio Violeta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hasta el próximo 24 de septiembre.

El encuentro contó en su jornada de apertura con la presencia de la periodista Luisa del Rosario, que abrió el programa con la ponencia 'De trabajo a suceso. El presswashing del sistema prostitucional'. Del Rosario señaló que los medios suelen abordar la prostitución desde dos marcos: como un trabajo sexual o como un suceso sensacionalista. Cuando se presenta como suceso, se invisibiliza su carácter estructural y se reduce a lo morboso, lo clandestino y lo anecdótico. Esto perpetúa estereotipos y normaliza la violencia contra las mujeres. La periodista recordó que el feminismo luchó durante años para que las violencias machistas dejaran de estar en la sección de sucesos, porque no son hechos aislados, sino problemas sociales e institucionales.

«Artistas como Sabina, Fito o Ismael Serrano han compuesto canciones que convierten la prostitución en un oficio romántico»

Los medios, sin embargo, siguen representando la prostitución con imágenes morbosas —tacones, calles oscuras— y titulares que buscan vender periódicos más que informar. «En una sociedad machista, los medios de comunicación siguen siendo machistas». Del Rosario denunció además la falta de formación continua en el periodismo: a diferencia de economía o tribunales en los que los profesionales se siguen formando tras salir de la carrera, con la trata y la prostitución se ignoran las guías de buenas prácticas. Esa «neutralidad morbosa» y cosificadora deja las cosas en el mismo lugar.

La feminista, musicóloga y especialista en coeducación Laura Viñuela fue la segunda ponente de la jornada, y abordó en su ponencia 'Jodida y radiante: la romantización de la prostitución en la música urbana', una reflexión sobre cómo determinados discursos musicales normalizan la explotación sexual. La música, explicó Laura Viñuela, ha sido uno de los grandes vehículos de transmisión de discursos patriarcales. Muchas canciones que forman parte de nuestro imaginario colectivo romantizan la prostitución o la presentan como un oficio, ocultando bajo metáforas poéticas la realidad de la explotación.

Desde Joaquín Sabina hasta Fito y Fitipaldis, pasando incluso por cantautores de izquierdas como Silvio Rodríguez o Ismael Serrano, se repiten letras que naturalizan la figura del «cliente» y convierten a las mujeres en personajes secundarios al servicio de la masculinidad del artista. «No es algo que sea típico de las músicas urbanas. Esto se ha escuchado en todo tipo de músicas», quiso recalcar. Viñuela apuntó que históricamente las mujeres que hacían música fueron vistas como «mujeres públicas», es decir, transgresoras, lo que conecta con la misma lógica cultural que ha normalizado la cosificación femenina. Por eso, insiste en la necesidad de revisar cómo escuchamos y consumimos música, y de poner nuevas capas de análisis que nos permitan disfrutarla sin reproducir narrativas machistas.