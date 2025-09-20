El papel de los medios en la prostitución: «Si la romantizamos, la presentamos como una alternativa profesional» La periodista Luisa del Rosario abre en la capital grancanaria unas jornadas sobre el imaginario de la explotación sexual en la cultura

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Compartir

La capital grancanaria se convertirá los próximos 22, 23 y 24 de septiembre en un espacio de reflexión y análisis con motivo de las Jornadas de Sensibilización contra la Trata con fines de explotación sexual: la prostitución en la cultura. El encuentro busca visibilizar cómo la cultura ha contribuido históricamente a normalizar y romantizar la prostitución.

La inauguración tendrá lugar el lunes 22 a las 17.00h en la Casa de Colón, con la periodista Luisa del Rosario, que abrirá el programa con la ponencia 'De trabajo a suceso. El presswashing del sistema prostitucional'.

Doctora en Filosofía, licenciada en Antropología y redactora del periódico CANARIAS7 desde 1999, Del Rosario preside la Asociación Vivas, creada tras las movilizaciones del 8M de 2018 para promover el periodismo con perspectiva de género.

Bajo su impulso y junto a las compañeras de Vivas Comunicadoras, se han logrado avances como la eliminación de anuncios de prostitución en la prensa y la implementación de protocolos institucionales para un tratamiento más respetuoso de la violencia machista. «Suprimir los anuncios de prostitución en la prensa fue un gran logro, porque ofendían la dignidad humana y eran el epítome de la cosificación sin embargo, la publicidad en la actualidad ha migrado a internet, donde campa a sus anchas».

Asignatura pendiente de los medios

La prensa atraviesa uno de los momentos más desafiantes de su historia. En dos décadas se ha reinventado frente a las crisis económicas, la digitalización y la gratuidad. Además, lidia con la sobreabundancia informativa y la pérdida de confianza de parte de la ciudadanía en los medios. El trato que los medios informativos realizan sobre la prostitución y trata es todavía una asignatura pendiente.

«Cada caso es particular, pero abunda una visión que va del tratamiento informativo de un trabajo reglado y socialmente aceptado al de los sucesos con tintes novelescos. En esta horquilla lo que queda fuera del marco es el propio sistema prostitucional, la explotación y quienes la sustentan, amparan y promueven», dice.

La periodista recuerda la responsabilidad de los medios en la construcción de imaginarios sociales: «Si desde los medios se romantiza el sistema prostitucional, lo estamos encuadrando de tal manera que parece una alternativa profesional atractiva en la que todo son ventajas».

Escuchar a las víctimas

Para del Rosario, uno de los retos sigue siendo dar voz a las supervivientes: «escuchar sus testimonios es francamente duro, incluso cuando omiten los detalles más dolorosos, pero es imprescindible para entender la dimensión de esta violencia, esas voces son las que visibilizan lo oculto. En ese sentido, los jóvenes profesionales de la comunicación tienen un papel crucial: aún falta formación especializada, aplicación de lenguaje no sexista, atención a personas con discapacidad y, en general, mayor comprensión del sistema prostitucional».

Sin embargo, no quiere que el mensaje sea totalmente negativo. «Se ha mejorado, eso es evidente. Basta echar la mirada atrás una década para darnos cuenta. Pero la prostitución y la trata siguen sin percibirse como violencia de género y si la sociedad es tolerante, los medios de comunicación también lo serán».

Un informe del Ministerio de Igualdad estima que en España ejercen la prostitución al menos 114.500 mujeres, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad.

Sin visión global

En 2024, la Policía liberó a 648 víctimas de explotación sexual, incluidas menores, y desmanteló decenas de redes criminales. Los datos sustentan lo que Del Rosario denuncia: la cobertura mediática de la trata sigue siendo fragmentaria, puntual y dependiente de la actualidad.

«Si se destapa un caso de trata, estará en los medios hoy. Mañana quizás aguante si hay alguna historia personal que contar. Pero al tercer día desaparece de la agenda. Igual que hay una sección de medioambiente o de política internacional, debería haber una sobre violencia machista».