«Ninguna mujer víctima de violencia de género se quedará sin su ayuda»

La herreña Ana Brito entró el 25 de julio al Instituto Canario de Igualdad (ICI) como directora. Reconoce el trabajo del equipo anterior, pero ella tiene otra forma de «enfocar» la tarea. Su idea es que la igualdad sea una «asignatura troncal « en todos los niveles educativos, y asegura que aunque cuenta con menos presupuesto «el ICI no va a permitir que ninguna mujer víctima de violencia de género se quede sin su ayuda».

-¿Qué se ha encontrado y cuál será su sello en el ICI?

-Primero dotar al ICI del personal necesario para acometer el todo trabajo que el instituto tiene. Abordamos cinco áreas fundamentales: la administración, que tiene que funcionar porque si no las otras se paran; transversalidad con todas las áreas del Gobierno; la coeducación; la prevención de la violencia de género y la igualdad. En la legislatura anterior se trabajó mucho y muy bien, pero nosotras también tenemos otra forma de enfocar el trabajo, ni mejor ni peor, diferente, porque la prioridad es que la sociedad entera conozca lo que significa ICI: Instituto Canario de Igualdad, y, al mismo tiempo, que sepan el volumen de trabajo que tenemos, por qué y para quién, siempre en defensa de la mujer. Por eso, la prevención y la educación en igualdad la trabajamos desde un departamento muy importante que es la coeducación. En este sentido, queremos ir siempre de la mano de Educación porque es importantísimo que vayamos unidos en igualdad y prevención de la violencia de género desde las edades tempranas, pero que continúe hasta la universidad como asignatura troncal. Y teniendo en cuenta que desde la universidad salen personas formadas para trabajar con otras personas y estas líneas no se pueden perder nunca de vista.

«La prioridad en esta legislatura es que la sociedad entera conozca lo que significa ICI: Instituto Canario de Igualdad»

-Eso es un «deseo» a largo plazo porque convertir Igualdad en «asignatura troncal» depende de otras instancias.

-Esa es la intención en esta legislatura trabajando con Educación. Al mismo tiempo, seguimos inmersos en la gestión de campañas y jornadas. En la del 25N, vamos a hacer más visible la violencia económica y la siguiente campaña es la de Navidad sobre juguetes no sexistas. Hace dos viernes hicimos unas jornadas en la universidad con juristas. Y seguiremos en la misma línea, para que no piensen que vamos a eliminarlas del ICI, que dinero tenemos para llevarlas a cabo. Y si no podemos hacer sino diez de 20 pues diez fundamentadas. Otra prioridad es la apertura de los centros de crisis 24 horas. Además, somos un área transversal, tenemos que seguir trabajando para erradicar las desigualdades, fomentar de manera muy especial el asociacionismo. Llevamos a cabo proyectos muy interesantes como Juno con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad...

-Es decir, quiere mantener lo que se estaba haciendo, pero por primera vez, al menos en los últimos siete años, baja el presupuestos del ICI.

-El ICI no va a permitir que ninguna mujer víctima de violencia de género se quede sin su ayuda. Nosotros tenemos nuestra asignación. Si nos faltara la Consejería nos la sede y cuando llegue el dinero de los pactos la devolvemos. Por otro lado, los presupuestos se han elaborado en base a la dirección por objetivos que marcó el anterior Gobierno. Tenemos pactos con Cabildos. En todos se ha mantenido el 50% de nuestra asignación salvo en Gran Canaria y en Tenerife. En 2023 nosotros mantuvimos una subida de 250.000 euros con respecto a 2022. Esa subida se va a mantener de manera homogénea hasta 2026. Lo que ocurre es que cada vez tienen más demanda y querían que subiéramos para llegar a ese 50%. Hemos subido a 250.000 euros. No lo vamos a variar, no podemos añadirle más. Pero seguro van a poder cubrir con esa partida lo que tienen que hacer. Damos el 42% a Tenerife y el 43% a Gran Canaria, no hemos podido ponernos a la altura del 50%.

-Pero, insisto, por primera vez desde 2017 cae el presupuesto general del ICI.

-Ha bajado. Es verdad, cae, pero eso no significa que no se vayan a cubrir las ayudas.

-Tienen menos presupuesto

-En el ICI se trabaja así. Vamos haciendo modificaciones presupuestarias para que no falte ese dinero. Si nos faltara nos la sede la consejería y la devolveríamos cuando nos llegue el dinero del pacto.

-Se lo pregunto de otra manera. ¿Qué van a dejar de hacer? Usted decía que necesitaban más personal.

-Es un ejemplo, pero, a lo mejor en vez de tener 20 jornadas tendremos diez. Vamos a tener que jugar con ese hándicap, pero para que no haya equívocos no va a haber falta de ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género. Hemos gestionado en este poco tiempo una barbaridad con respecto a lo que estaba gestionado hasta que yo llegué en julio. 124 ayudas a fecha de viernes. Ya van más. Y hemos concluido las de 2022 que no se habían terminado e iniciado las de 2023. Así me lo encontré.

-Es decir, van a recortar en jornadas no en ayudas.

-Pues sí. No digo que vayamos a abandonarlas, vamos a mantener nuestras campañas y jornadas, pero a lo mejor no en el grado de cantidad que se hacía antes. No hay ningún problema, nosotros hacemos modificaciones de crédito.

-Esas jornadas y campañas son para concienciar. Si recorta ahí con los datos de violencia machista que tenemos...

-Pero mantendremos las campañas en colegios, en institutos, campañas de formación para nuestro personal...

-Faltaría la parte social.

-No lo vamos a cortar. Sí llegaremos, estoy segura de que sí llegaremos. Cuando recibamos el dinero del pacto de estado de 2023. Ese dinero es imprescindible para nosotras y a continuación el de 2024. Es dinero que nos está entrando constantemente.

-¿Eso no es como hacen algunas comunidades en dependencia? Aumenta el presupuesto estatal y la comunidad recorta.

-No. No lo veo así. Sé que vamos a tener ayuda.

Noticia relacionada La directora del ICI «matiza» sus palabras y condena la ausencia de mujeres en jornadas CANARIAS7

-Hablemos de la polémica por sus declaraciones sobre la Semana de la Arquitectura

-Lloré mucho. Yo vengo de un mundo donde los temas que se trabajan en el ICI no forman parte así de una manera tan dura. Yo interpreté mal la pregunta y contesté muy mal. Por eso no tuve ningún problema en pedir disculpas. La mujer, por ley, siempre tiene que estar presente. Yo entendí mal la pregunta y la respondí fatal. Sabía que tenía que pedir disculpas.

-¿Cambiará la línea seguida hasta ahora en las redes sociales?

-Hemos partido en las redes sociales dándome cuenta que hay muchas personas que no dominan este tema. Hemos partido de conceptos muy básicos, sin embargo, algunas maestras me llaman y me dicen que les viene fantástico para iniciar el debate de hoy en la clase. Todos los fines de semana lanzamos 'Llama al 112 si te encuentras en situación de emergencia'. Tenemos una fe tan grande en el 112 porque localizan hasta dónde estás y en cualquier idioma. Uno de los proyectos que tenemos es reforzar aquella campaña que se inició sobre los puntos lilas, que no entendemos por qué no tuvo repercusión, Algunos feminicidios han sido en hoteles y ahí es donde tienen que estar visibles esos puntos morados. Debemos seguir reforzándolos en casas rurales, restaurantes, donde se reúnen con asiduidad los jóvenes. También los convenios que tenemos con las farmacias, el tema de Mascarilla-19 que me pareció súperbueno.