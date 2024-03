Las feministas canarias llaman a la unidad: «Juntas podemos cambiar el mundo»

La Red Feminista de Gran Canaria vuelve a convocar a la ciudadanía el próximo viernes 8 de marzo para reclamar en las calles la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Para ello, este año ha elegido el lema 'Juntas, más fuertes, más lejos'.

«Con él queremos transmitir la necesidad de la unidad, de la lucha, porque en estos últimos meses hemos visto cómo las mujeres unidas son capaces de cambiar el mundo», señaló en rueda de prensa Nayra Marrero, una de las portavoces de la agrupación de colectivos feministas.

Las feministas grancanarias entienden que, pese que la igualdad está amparada por un marco normativo, no ha habido realmente un cambio cultural para que estas leyes sean efectivas.

«Muchos hombres no entienden qué es lo que estamos pidiendo y por qué lo estamos reclamando, no comprenden que todavía no tenemos una igualdad legal real», aseguran sobre una incomprensión que demuestra que aún quedan muchos pasos por dar en el ámbito de la igualdad.

Este desconocimiento se apreció en una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en la que un 44,1% de los hombres 32,5% de las mujeres opinan que se ha llegado demasiado lejos en materia de igualdad y que actualmente los hombres se sienten discriminados.

«Esos porcentajes nos indican claramente que se ha avanzado, pero no se ha concienciado ni se ha integrado ese conocimiento», comentó otra portavoz de la plataforma de colectivos, Estefanía Medina, quien aboga por llevar la perspectiva de género a todos los ámbitos; principalmente al de la educación.

«Si la ciudadanía no es consciente de estas cosas, entramos en un punto de retroceso y no retorno», advirtió Medina quien alertó de la tolerancia hacia los comportamientos machistas que se está detectando en la población juvenil.

Por ello, Medina invitó al movivimiento feminista a olvidar sus diferencias y aunar fuerzas para afrontar «todas esas desigualdades que nos acechan y que cada vez están más vigentes».

El fútbol femenino, ejemplo de unión y lucha

En este sentido, Marerro puso como ejemplo de la fuerza de la unión la transformación que ha experimentado la Real Federación Española de Fútbol a raíz del beso no consentido de su expresidente a la jugadora Jenny Hermoso en el Mundial. «Sola no hubiera conseguido nada. El 'se acabó' fue un movimiento colectivo, de unión», recuerda.

Por ello, el próximo viernes, en la plaza de Santa Ana, a donde llegará la manifestación que partirá desde el parque de San Telmo a las 19.00 horas, el premio colectivo Berta Cáceres se concederá a las mujeres del fútbol, representadas por la Selección Española, por su coraje al enfrentarse unidas a un deporte dominado por el machismo.

El premio Simone de Beauvoir reconocerá la labor de Amparo Delgado, asesora jurídica desde hace dos décadas del Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia en el Ayuntamiento de la Aldea. «No solo asesora a las mujeres y las apoya, sino que además le da calidez humana al servicio», indicó Nereida Bisuete.

La Red Feminista de Gran Canaria espera que la ciudadanía se sume a una manifestación que culminará en la plaza de Santa Ana con la lectura de un manifiesto y la entrega de sus tradicionales premios y antipremios.

«Los antipremios son sorpresa. Habrá que estar ahí para verlos, pero los premios positivos sí que los adelantamos, precisamente para reconocer con más tiempo la labor de quienes queremos premiar», apuntó Bisuete.