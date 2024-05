La canaria Kika Fumero lidera en España la campaña para blindar el aborto en la UE

La canaria Kika Fumero, activista feminista y exdirectora del Instituto Canario de Igualdad (ICI) lidera junto a la periodista Cristina Fallarás una campaña para blindar el aborto en Europa bajo el lema'Mi voz, mi decisión: por un aborto seguro y accesible'. El propósito es poder elevar una Iniciativa Ciudadana Europea, una herramienta que permite ala ciudadanía participar en la política de la Unión Europea solicitando a la Comisión que proponga nuevas leyes. Para que esto sea posible hay que reunir en torno a la iniciativa un millón de firmas.

Fumero y Fallarás se han comprometido a recoger en España 250.000. El resto lo harán otros grupos que se han adherido de «al menos siete personas de siete países diferentes de la UE», objetivo que ya han alcanzado.

Sumando movimiento civil

«Firmamos ocho países. Comenzó el Instituto 8M de Eslovenia, aquí nos unimos Cristina y yo, y después se unieron organizaciones de Francia, Irlanda, Austria, Croacia, Finlandia y Polonia», explica Fumero en conversación telefónica. Después se unieron personas «de la sociedad civil» de Hungría, Italia y Dinamarca, «y ahora ya hay organizaciones de 26 de los 27 países de la UE», celebra la activista. La campaña se registró el pasado 10 de abril en la UE, hasta ayer, según la web de seguimiento de la propia Comisión, ya se habían registrado más de 102.000 firmas, 13.000 de ellas en España. Pero el objetivo, dice Fumero, es que se llegue a las 250.000.

Blindar derechos ante el avance de la ultraderecha

Para Fumero urge lograr que esta iniciativa salga adelante para hacer frente «al avance brutal de la ultraderecha a nivel mundial, europeo y español. Aquí hace nada hubo una reunión entre Milei, Trump, Giorgia Meloni y Abascal. Son todos primos hermanos, pertenecientes al mismo movimiento y dotados de una gran financiación a través de Hazte Oír y su lobby ultraconservador CitizenGO, One of US,... En Europa solo un país tiene prohibido totalmente el aborto, Malta, incluso en casos de violación. Pero en Polonia están como en nuestra ley del 85, por casos, en Austria y Croacia es legal, pero no gratuito. En Italia es legal pero de muy difícil acceso y Meloni ahora ha dejado que asociaciones antiabortistas entren en clínicas donde se practica el aborto. Las mujeres son obligadas a escuchar el latido del feto, se las infantiliza... En España tenemos una ley muy buena, pero al estar las competencia de Sanidad transferidas muchas mujeres en comunidades donde gobierna la derecha y los ultras tienen que desplazarse a otras regiones para abortar».

Los derechos sexuales y reproductivos no son competencia de la UE, por eso no se puede exigir que garantice «en todos los países el aborto», explica Fumero. Pero sí que «basándose en los programas de apoyo a políticas garantice que todas las mujeres europeas y migrantes el acceso al aborto seguro y gratuito», añade. Y eso es lo que se trata de lograr.