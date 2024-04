Igualdad confirma que el asesinato del niño de Girona es un nuevo caso de violencia vicaria

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como violencia vicaria el caso del niño de cinco años asesinado presuntamente por su padre en Girona. Con la suma de este nuevo caso, se elevan a cinco los menores asesinados por este motivo este año y a 55 desde 2013, cuando se empezaron a recabar datos. Según indican desde el ramo que encabeza Ana Redondo, no existían antecedentes por violencia de género hacia el detenido por parte de su expareja y madre del menor.

La ministra de Igualdad y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado de nuevo su «más absoluta condena y rechazo» ante este asesinato machista y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada han pedido «todos los esfuerzos» desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para «llegar a tiempo y evitar más muertes».

Acuchillado un niño de 5 años

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles, 3 de abril a un hombre por presuntamente matar a su hijo de cinco años y herir a la madre en una vivienda de Bellcaire d'Empordà (Girona). Ante este nuevo suceso, que se suma a los otros cuatro que ya se habían registrado desde enero de este año, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha lamentado estos asesinatos y ha apostado por trabajar conjuntamente con otros departamentos del Ejecutivo nacional para ver cómo pueden «reforzar aquellas medidas que, si no impiden, sí aminoran» los casos de violencia vicaria.

«Vamos a reforzar todo lo que podamos las medidas pero es un tema estructural, es un tema cultural y no se puede banalizar, no se puede jugar con este tema», ha manifestado Redondo antes de intervenir en el acto en el Consejo de Seguridad Nuclear. Además, ha reconocido que en el comienzo del año «efectivamente se han incrementado» los menores asesinados por sus padres. «Desde luego es un dato muy relevante y tenemos que trabajar conjuntamente para ver cómo podemos reforzar aquellas medidas que, si no impiden, sí desde luego aminoran los casos», ha incidido.

En esta línea, Redondo anunció este miércoles que se reunirá el próximo 12 de abril con todas las unidades de violencia de las subdelegaciones del Gobierno, así como de las delegaciones del Gobierno, para «reforzar los mecanismos y también para tener un mejor diagnóstico». Al respecto, reconoció que «el diagnóstico quizá también está fallando» y que no saben exactamente «qué está pasando».