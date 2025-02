El Hospital Vithas Las Palmas forma a 150 escolares para que reconozcan y actúen ante una parada cardiorrespiratoria

Miércoles, 19 de febrero 2025, 13:37 Comenta Compartir

Aprender a reconocer una situación de emergencia y a pedir ayuda al 112 ante situaciones puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ante esta realidad, el Hospital Universitario Vithas Las Palmas anunció en un comunicado que realiza formaciones en los colegios para enseñar a identificar la emergencia y actuar en consecuencia en una iniciativa que salva vidas.

De hecho, son varios ya los casos en los que niños pequeños son capaces de reconocer la existencia de una situación crítica, llamar a emergencias y salvar la vida de un familiar, lo que da idea de la importancia de esta formación temprana. Y para asegurar que cada vez más niños sepan cómo actuar Vithas realiza formaciones en este ámbito, entre otros, dentro del programa Vithas Aulas Salud Colegios, una iniciativa enmarcada en el proyecto Aula Salud desarrollado por el grupo para formar e informar a la sociedad sobre aspectos relacionados con el cuidado de la salud como parte de su compromiso con la sostenibilidad empresarial.

En esta ocasión, Silvia Marques, supervisora de enfermería, acompañada de Ines Martins y Daniel Rodríguez, ha impartido el taller a 150 escolares del Colegio los Salesianos de último curso de Infantil (de cinco a seis años) y de segundo de Primaria (de siete a ocho años).

En esta formación se les ha explicado cuándo se produce una parada cardiorrespiratoria, qué es la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), cuándo es necesaria y cómo realizarla, para lo que practicaron con su peluche favorito al ritmo de una pegadiza canción infantil que les iba explicando los pasos a seguir y con la promesa de ganar un peluche de Súper Vita (la niña súper heroína de Vithas como mascota de la clase). El reparto de un diploma de ayudante de Súper Vita por haber realizado el taller y un pinta, recorta y colorea con los pasos de la técnica de reanimación cardiorrespiratoria fueron el broche final del taller.

No obstante, dada su corta edad, el objetivo principal de esta formación es que sepan diferenciar entre una persona dormida o que está sufriendo algún problema grave, como una parada, la importancia de actuar con rapidez y qué es lo que deben hacer.

Para ello «les pedimos que ante cualquier sospecha muevan a la persona y la llamen a ver si está dormida, si no contesta que comprueben si respira y llamen al 112. Por si esa situación se diera, les proponemos que pregunten a sus papás su dirección o si no la saben que se fijen en elementos que ven desde su ventana para indicar a los servicios de emergencia el camino e inicien la maniobra, que con su corta edad no resulta efectiva», explica Marques.

No obstante, les sirve para ir interiorizando las maniobras de la RCP (compresiones e insuflaciones) y la postura lateral de seguridad (PLS). «Nunca es demasiado pronto para aprenderlo. Hoy en día los abuelos son los grandes cuidadores y sus nietos pueden salvarles la vida, ya ha ocurrido en varias ocasiones», concluye la enfermera.

