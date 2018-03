«Hay que salir a la calle por las pensiones»

«Estamos muy satisfechos porque muchas organizaciones sociales nos están apoyando en esta movilización y creemos que va a ser un éxito no solo en Canarias sino en todo el territorio español. Esta manifestación es consecuencia de las políticas de recortes de los últimos gobiernos . Lo que ocurre con las pensiones es que se está trabajando por parte del Gobierno de Mariano Rajoy para privatizarlas y no podemos permitir que eso ocurra», afirma Vicente Quintana.

Derechos sociales

En el mismo sentido, Blas Padilla destaca la importancia de que toda la sociedad se manifieste y luche por las pensiones. «Mucha gente me dice que a mi edad ya no se pagarán pensiones. De ahí la importancia de que todos los colectivos trabajadores estén representados en la manifestación. No solo se trata de una movilización de los pensionistas, todos los trabajadores tienen que estar en esta manifestación, pero también los estudiantes y los más jóvenes. No es un reivindicación puntual, es una manifestación por la pérdida de derechos sociales», asevera uno de los miembros fundadores de la Plataforma por las Pensiones de Gran Canaria.