Guía para padres: Aplicaciones para controlar la actividad de los niños con el móvil

El mayor caso en Gipuzkoa de envío de contenido pornográfico en grupos de menores a través de redes sociales ha desatado la alarma en los colegios y, sobre todo, entre los padres. También se ha denunciado un caso en Madrid esta semana y anteriormente en Almendralejo y Cantabria. ¿Se puede controlar el uso que hace un niño del telefóno móvil? ¿Y evitar que un menor sea incluido en chats de esta índole? Afortunadamente, hay herramientas para ello. Aunque la base para un buen uso de las nuevas tecnologías debe partir de la educación en el manejo de estos dispositivos, hay un último as bajo la manga al que pueden agarrarse los 'sufridos' padres para controlar el acceso a internet del hijo con el móvil: el control parental.

Hasta la fecha al menos once centros educativos de San Sebastián han detectado que alumnos suyos han sido incluidos en alguno de los dos grupos de Whatsapp en el que se difundía material pornográfico y vejatorio y que ya investiga la Ertzaintza. Además, hay constancia de que menores de Irun, Errenteria, Lasarte-Oria o Lezo han sido agregados a estos chats. El caso se extiende ya más allá del territorio guipuzcoano y afecta también a menores en Bizkaia y Cantabria.

Este caso, por el volumen de menores afectados, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la edad a la que los niños acceden al telefóno móvil -hay constancia de que había menores de 11 años incluidos en los grupos- y también sobre el control que hacen los padres de los dispositivos de sus hijos. Y para esto último no hay mejor herramienta que el control parental. No se trata de limitar sin razón la actividad social de los menores, ni de censurar a toda costa el acceso a todo tipo de juegos online. Al fin y al cabo, hablamos de un sistema de control (que no de seguridad) que a la larga no traerá más que beneficios. Entre ellos, el de evitar que acceda a contenidos inapropiados para su edad, -como el reciente caso que nos ocupa- contacte con desconocidos de dudosas intenciones o ceda a la adicción que generan los juegos y aplicaciones de mensajería instantánea durante horas. Sea como fuere, tanto la Apple Store (iOS) como la Play Store (Android) ofrecen una gran variedad de propuestas. Estas son algunas de las más recomendables:

Family Link

La solución de Google es un referente de amas y aitas cuando llega la hora de regalar al hijo su primer móvil. Es sencilla, rápida de configurar y muy usable. Y, lo mejor de todo, es gratuita. Una vez instalada en ambos terminales -en el de los padres y el de los niños- y vinculada, la aplicación destaca por la cantidad de opciones de configuración que ofrece y permite, entre otras, gestionar la instalación de apps, limitar el uso y geolocalizarlos en todo momento (siempre que estén conectados a internet). Está disponible para iOS y Android. Aquí te dejamos una guía básica sobre cómo usar Google Family Link

Qustodio

Completa alternativa para supervisar la actividad de tus hijos en todo momento. Consta de dos apps, una a instalar en el terminal de los padres (Qustodio Control parental) y otra en el de los hijos (Qustodio Kids). Permite configurar y gestionar los tiempos de uso, así como la actividad que llevan a cabo. La versión gratuita ofrece soporte para un único dispositivo, aunque si quieres contar con opciones más avanzadas (bloqueo de webs, monitorización de YouTube, alertas, etc.) tendrás que pasar por caja.

Norton Family

Complemento incluido en buena parte de los packs de seguridad (antivirus, etc.) de esta compañía de seguridad. Multiplataforma, ofrece una notable experiencia de usuario e incluye un seguimiento detallado de las apps que abre tu hijo, además de una relación de las búsquedas que realiza (algo no habitual en otras soluciones). Permite establecer reglas en función de tramos horarios, bloqueo de contenidos...

Kaspersky SafeKids

En la misma línea que el anterior, el servicio monitoriza la actividad en internet y bloquea el contenido que no sea apropiado. Con su versión 'free' se pueden establecer límites de tiempos y hasta bloquear búsquedas en YouTube. Si además quieres geolocalizarlos en un mapa, conocer el nivel de batería de su dispositivo o recibir notificaciones, toca optar por uno de sus paquetes de seguridad.

Confidant

App que va más mucho más allá de la monitorización en remoto, al ofrecer un localizador avanzado (cámara y audio incluidos), acceso remoto a la pantalla o permisos para subir el volumen y así escuchar sus llamadas. Añade notificaciones en función de la ubicación, así como bloqueo de todo tipo de apps. Con versión de prueba de siete días, obliga a pasar por caja (y no es barata).

Ajustes en WhatsApp

Además, en el caso concreto de WhatsApp -donde se crearon los dos chats de contenido porno al que fueron invitados un millar de alumnos guipuzcoanos- conviene recordar que se puede configurar la aplicación para evitar ser incluidos en grupos no deseados. La app no incluye un sistema de control parental por defecto, pero permite elegir quién te puede añadir a un grupo desde sus ajustes de privacidad. Para configurar esta opción deberás abrir los ajustes y entrar en el apartado 'cuenta'. Después, en el subapartado 'privacidad' y a continuación se podrá configurar en la opción llamada 'grupos'. La configuración predeterminada es 'todos', que implica que cualquier persona te puede meter en un grupo. Basta con modificar esta opción a 'mis contactos', para limitar la posibilidad de ser añadido a grupos solo a las personas que están en tu agenda, o 'mis contactos excepto', que permite excluir de la opción anterior a un contacto determinado.