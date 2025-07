«Grave, invisibilizada y difícil de detectar»: así es la trata con fines de explotación sexual en Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 29 de julio 2025, 14:16 Comenta Compartir

«La trata en Canarias es grave pero está invisibilizada». Así lo manifiesta Asunción Bartolomé, directora del Programa Daniela Oblatas, que busca el compromiso solidario con las mujeres en situación de prostitución o víctimas de trata con fines de explotación sexual, con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora este miércoles 30 de julio.

Solo en 2024 se identificaron 1.794 víctimas de trata y explotación en España, según datos del Ministerio del Interior. De ellas, 632 fueron víctimas de explotación sexual, la mayoría mujeres latinoamericanas, y 32 eran menores. Cerca de mil personas fueron detenidas y 110 redes criminales desarticuladas, tal y como denuncian desde el programa en un comunicado.

Aunque esta realidad parezca lejana, la entidad insiste en que se desarrolla en las propias calles de las ciudades canarias y, muchas veces, en completo silencio. De hecho, señala que el fenómeno adquiere formas aún más complejas en las islas, donde el mar es ruta y frontera.

De acuerdo con su directora, la trata con fines de explotación sexual en el archipiélago se caracteriza por ser grave, invisibilizada y cada vez más difícil de detectar. Bartolomé lleva más de una década al frente del Programa Daniela Oblatas en la capital grancanaria, donde calcula que el 23% de las mujeres atendidas en 2024 fueron identificadas como víctimas de trata, la mayoría jóvenes entre 18 y 35 años, procedentes de Colombia y Venezuela, con situaciones administrativas precarias y vulnerables extremas.

El programa pone el foco en que el 98% de las víctimas de la trata con fines de explotación sexual son mujeres. «Mujeres que un día llegaron a Canarias con nombre y sueños y terminaron atrapadas en una red de control, miedo y explotación. A veces las amenazas no son golpes, sino deudas, hijos en otro país o papeles que nunca llegan», especifica.

Desde la iniciativa insisten en que las redes han cambiado de rostro y no siempre hay luces de neón. Ahora hay aplicaciones, chats o perfiles falsos. La captación, el chantaje y el control han migrado al mundo digital, lo que complica aún más su detección. «Muchas de las mujeres que vemos nunca han estado en un prostíbulo. Han sido explotadas en pisos, o a través de plataformas online», señala Bartolomé.

La trata con fines de explotación sexual se une, en Canarias, a la complicidad de la vulnerabilidad migratoria, los deseos de escapatoria y el consumo clandestino. La directora del programa recuerda que «estamos en un punto de tránsito y captación. Hay chicas que llegan sin saber lo que les espera. Y ya en el muelle alguien las está esperando».

La trata en datos

El programa denuncia que España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con más víctimas de trata. Los datos europeos evidencian un incremento de las víctimas de explotación laboral, fuera del ámbito sexual, del 51%, así como un aumento global del 20,5%. El 54% de las víctimas son de origen extranjero y el 65% mujeres o niñas.

Las redes que captaron a 512 víctimas rescatadas en 2024, lo hicieron a través del engaño y el abuso, mientras que 1.281 sufrieron situaciones de explotación en entornos laborales o sexuales no vinculadas a redes formales.

El porcentaje de mujeres atrapadas por la explotación sexual supera el 98% y son, fundamentalmente, de origen latinoamericano, «aunque también incluye mujeres españolas que viven en contextos de precariedad social», advierte Bartolomé .

Para la entidad los responsables públicos y la sociedad tienen este 30 de julio una oportunidad crítica: visibilizar un problema estructural y sumar fuerzas. Su directora insiste en la necesidad de una ley integral coordinada, medidas eficaces de detección y formación de profesionales, junto con campañas de sensibilización que lleguen tanto a jóvenes como a responsables institucionales y familias.

Ampliar Programa de las Jornadas de sensibilización que se desarrollarán el próximos septiembre. C7

«La realidad es dura. Pero también hay luz. Hay equipos como el del Programa Daniela, personas que creen en la dignidad, que reconstruyen vidas a golpe de confianza, con paciencia y respeto», enfatizan desde la iniciativa.

Falta de sensibilización

El Programa Daniela brinda una respuesta integral, social, psicológica, formativa y laboral, en coordinación con servicios públicos y ONG. Su directora pone de relieve la atención personalizada en pisos tutelados y acompañamiento legal, pero lamenta que las mafias digitales se hayan instalado en los entornos de captación, lo que exige estrategias de respuesta mucho más ágiles.

Considera que el recurso «más importante» para poder ayudar a estas mujeres es el tiempo: «Nadie sale de ahí de un día para otro. Hace falta sostener, escuchar, sanar. Y eso requiere recursos y voluntad institucional». En este punto, cree que es vital que la sociedad no mire para otro lado.

«A pesar del aumento de casos, la trata sigue siendo un tema incómodo y poco visible, incluso dentro de las propias administraciones. La trata no solo es un problema criminal. Es un drama humano. Por eso, necesitamos una ciudadanía consciente, que no consuma prostitución, que no mire hacia otro lado y que entienda que muchas mujeres están ahí sin poder decirlo, sin voz», defiende.

Precisamente para remar a favor de la concienciación, el Programa Daniela organiza las Jornadas de Sensibilización contra la Trata con fines de Explotación Sexual: Prostitución en la Cultura, apostando por la cultura como herramienta para despertar conciencias: 'A veces, para comprender lo invisible hay que contarlo de otra forma. La cultura toca la piel y el alma. Es un vehículo poderosísimo para mostrar realidades que permanecen ocultas' del 22 al 24 de septiembre.