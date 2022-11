Gonzalo Gortázar elogia el valor del talento y del emprendimiento femenino

Miércoles, 30 noviembre 2022, 11:41

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, se ha reunido con la empresaria canaria Sonia Ortega, directora general del grupo Hijas de Francisco Ortega y de Ortega Twins, así como con el resto de ganadoras territoriales y nacionales de España y de Portugal en el acto de entrega de la última edición de los 'Premios Mujer Empresaria CaixaBank 2022', que desde hace seis años reconocen la trayectoria y el talento de directivas líderes. Sonia Ortega fue reconocida el pasado mes de julio con el 'Premio Mujer Empresaria CaixaBank 2022' correspondiente a la Dirección Territorial Canarias de CaixaBank.

En el encuentro, que se ha celebrado en la oficina all in one de Madrid, Gortázar ha felicitado a las empresarias galardonadas destacando la alta calidad de las candidaturas de unos premios que se han consolidado en España por su impulso a la igualdad de oportunidades y la diversidad en el mundo empresarial. «Los 'Premios Mujer Empresaria CaixaBank' son unos galardones especialmente importantes para la entidad puesto que aúnan talento, diversidad y emprendimiento. Es un privilegio para CaixaBank poder apoyar a este grupo de empresarias referentes por su trayectoria y visión estratégica que, con su ejemplo, están ayudando a impulsar el cambio social», ha asegurado.

En este sentido, el consejero delegado ha destacado el valor de la diversidad como pilar del progreso sostenible. «No es una coincidencia que en las dos últimas décadas hayamos visto importantes avances en la agenda de la diversidad y de la sostenibilidad de las empresas. Las mujeres están actuando como catalizadoras del desarrollo de la transición sostenible», ha recordado.

En el encuentro, en el que han participado diferentes representantes del equipo directivo de CaixaBank, el consejero delegado ha podido conversar y compartir reflexiones con las ganadoras de cada una de las direcciones territoriales de la entidad, así como con las galardonadas nacionales de España y Portugal (Premio Mulher Empresária BPI): Maite Casademunt, presidenta y directora creativa de Lola Casademunt, e Isabel Azevedo, presidenta del Grupo FRICON, respectivamente.

Los Premios internacionales IWEC

Durante la sesión, Maite Casademunt e Isabel Azevedo han compartido su experiencia como representantes de sus respectivos países en los premios internacionales IWEC Awards 2022. Estos premios, que reconocen y apoyan a mujeres empresarias de todo el mundo, se entregaron en el marco de la conferencia anual de la International Women's Entrepreneurial Challenge (IWEC), que se celebró en Madrid entre los días 13 y 15 de noviembre bajo el título 'Conectando las mujeres empresarias en el mundo: el poder transformacional de las mujeres en las empresas'.

En esta edición, la Fundación IWEC premió la trayectoria de 41 empresarias procedentes de África, Asia, Europa, Oriente Medio y América. Las empresas que dirigen estas mujeres pertenecen a sectores muy diversos y combinan una facturación global superior a los 3.300 millones de dólares.

'Women's Leadership', el primer encuentro presencial de la Comunidad Premio Mujer Empresaria CaixaBank

El evento de entrega de premios de la sexta edición de los Premios Mujer Empresaria CaixaBank coincide con la celebración del foro 'Women's Leadership', el primer encuentro presencial de la Comunidad Mujer Empresaria de CaixaBank. Esta comunidad, creada en 2020, es una red virtual que agrupa a las ganadoras de todas las ediciones de los premios en España, y que sirve de plataforma y punto de encuentro para el intercambio de conocimiento, ideas y experiencias entre las directivas galardonadas.

El foro 'Women's Leadership' ha reunido a más de 40 mujeres galardonadas y ha contado con la presencia del consejero delegado de CaixaBank y de una amplia representación de directivas y directivos de la entidad. Es la primera vez que la red se reúne de manera presencial, tras dos años en los que no fue posible por la pandemia global.

Durante el encuentro, las participantes han podido conocer más sobre el rol de la mujer en el impulso de la diversidad y la inclusión en las organizaciones y han trabajado en diversos workshops sobre la comunidad y el liderazgo femenino, para concluir la sesión con un diálogo entre todos los asistentes sobre el papel de las empresas en la sociedad de hoy.

Wengage, el compromiso de CaixaBank con la igualdad

La diversidad, la meritocracia, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento son algunos de los pilares de la cultura corporativa de CaixaBank. Bajo estas premisas trabaja con el compromiso de ser un referente para sus empleados, fomentando la inclusión y la participación e impulsando proyectos que promuevan la igualdad tanto en la compañía como en el conjunto de la sociedad. De hecho, CaixaBank cuenta con un 41,6% de mujeres en posiciones directivas y con un 40% de mujeres en el Consejo de Administración, uno de los porcentajes más altos del sector.

CaixaBank cuenta con el programa de diversidad Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad en todas sus dimensiones: de género, funcional, generacional, LGBTI, cultural... Wengage incluye medidas internas para fomentar la flexibilidad y la conciliación, para visibilizar la diversidad y para reforzar el rol de la mujer, con programas de formación o los planes de mentoring femenino, mediante los cuales directivas de la entidad asesoran a otras profesionales en el desarrollo de su carrera profesional.

Wengage también desarrolla iniciativas a nivel externo para los clientes y la sociedad, basándose en impulsar la diversidad e igualdad de oportunidades en 4 ámbitos de actuación: liderazgo y emprendimiento, innovación y educación, deporte y entorno rural.

Además, CaixaBank cuenta con un Plan de Igualdad para fomentar los principios de igualdad de oportunidades y diversidad de los equipos de trabajo, potenciar la presencia de mujeres en posiciones directivas y reforzar las medidas de conciliación de la vida personal y profesional. Incluye, por ejemplo, la perspectiva de género en los programas de desarrollo directivo y en los procesos de selección y formación, fomenta el teletrabajo y la flexibilidad.

CaixaBank está adherida al programa internacional Target Gender Equality y al Women's Empowerment Principles, de Naciones Unidas; al Acuerdo Voluntario con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 'Más mujeres, mejores empresas'; y al Charter de la Diversidad, para fomentar la igualdad de oportunidades y las medidas antidiscriminatorias.

Además, desde 2018, CaixaBank está adherida al Código de EJE&CON de Buenas Prácticas para la Gestión del Talento y la Mejora de la Competitividad de la Empresa, comprometiéndose a fomentar la presencia de la mujer en puestos directivos. También es parte de la Alianza STEAM por el talento femenino «Niñas en pie de ciencia», una iniciativa liderada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para impulsar las vocaciones STEAM en las niñas y las jóvenes. Y en el ámbito del mentoring femenino, por ejemplo, CaixaBank colabora con la ONG internacional Vital Voices en la organizacón de las Global Mentoring Walks en España desde 2019.

Gracias a este compromiso, CaixaBank se encuentra entre las cinco primeras empresas del mundo en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 2022.