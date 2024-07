Ampliar El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la celebración del comité de crisis. EP

El Gobierno no sabe qué falló para no lograr evitar el triple crimen de Las Pedroñeras Grande-Marlaska no anticipa conclusiones, pero apunta a un error de coordinación o una inadecuada valoración del riesgo de las víctimas