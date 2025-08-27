El Gobierno ve 48 horas «determinantes» para acabar con los trece grandes fuegos

El equipo de expertos del Gobierno que cada día analiza la evolución de los incendios que asolan España está convencido de que estamos ante 48 ... horas «determinantes» para que los dispositivos de extinción traten de controlar de una vez por todas la ola de incendios que desde hace dieciocho días abrasa el noroeste del país. La portavoz de este equipo, la directora de Protección Civil, dijo que la climatología de este miércoles y jueves es favorable para que los profesionales traten de estabilizar, y si es posible controlar, los trece grandes fuegos que aún quedan vivos.

Virginia Barcones indicó que estas 48 horas traerán en las tres zonas que concentran las llamas, Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León, una bajada notable de temperaturas, con máximas en torno a 20 grados, con un aumento de la humedad hasta al 40% y 60% durante el día y al 100% por la noche. Y, como colofón, a partir del miércoles por la noche, se esperan algunos chubascos en Galicia, Asturias y con menos probabilidad en León y Zamora. Todos ellos son elementos muy favorables para cortar el avance de las llamas y refrescar los perímetros.

Lo negativo es que, incluso en estas 48 horas, se mantendrán rachas de viento que pueden llegar a 30 y 50 kilómetros por hora (lo que favorece las reactivaciones) y, aún peor, que el viernes la climatología volverá a ser desfavorable para combatir el fuego.

Por ello, Barcones, que admitió que «esperamos con ansia la lluvia», animó a los dispositivos a darlo todo entre el miércoles y el jueves, porque «estas 48 horas van ser determinantes para que de una vez por todas podamos acabar con esta terrible situación». «Tenemos una ventana de oportunidad meteorológica entre hoy y mañana», resumió.

Cortes en el AVE a Barcelona

La actual fotografía de los incendios dista mucho de la de hace poco más de una semana, cuando ardían a un tiempo 80.000 o 90.000 hectáreas y había 10.000 desalojados. Pero, aún así, sigue habiendo trece grandes fuegos activos que arrasan varios miles de hectáreas en Orense, Lugo, Asturias, León y Zamora. Llamas que suman casi dos millares de vecinos entre evacuados y confinados en sus casas. Uno de los fuegos en Guadalajara obligó hoy a suspender durante varias horas, al comienzo de la tarde, el AVE entre Madrid y Barcelona, entre las estaciones de Guadalajara y Brihuega, lo que afectó a 16 trenes, pero la circulación se restableció sobre las 18:00 horas.

Los dos siniestros que con más nitidez ejemplifican el drama de la mayor ola de incendios vivida en España en más de 30 años son los leoneses de Fasgar y Anllares del Sil. Ambos fuegos arden ininterrumpidamente desde hace 20 días, desde el 8 de agosto. El de Fasgar nunca ha sido dominado en todo este tiempo. El de Anllares, dos veces se ha dado por estabilizado y controlado y otras tantas se ha reactivado. La última reproducción, favorecida por el fuerte viento, se produjo el martes, sin que aún se haya cortado, y obligó a desalojar Anllarinos.

En Castilla y León, con otros cuatro fuegos graves, se mantiene activo desde hace dos semanas también el zamorano de Porto, con 20.000 hectáreas quemadas y varios pueblos evacuados.

Daños al urogallo y al oso pardo

La vecina Galicia, proporcionalmente a su tamaño, es el territorio más castigado por las llamas este verano. Se han quemado, principalmente en Orense, más de 96.500 hectáreas, lo que convierte los primeros ocho meses de 2025 en el ejercicio con más territorio calcinado en toda la larga historia de fuegos de esta autonomía, superando las 95.000 hectáreas perdidas en 2006. Los cinco grandes incendios que arrasaron el grueso de esta superficie durante la segunda ola de calor ya están estabilizados, pero esta semana se han activado dos nuevos fuegos en Lugo, especialmente el de Pobra do Brollón, que en 48 horas roza las 1.000 hectáreas, pero que está casi contenido.

Galicia, con más de 96.000 hectáreas de bosque y monte arrasadas por las llamas, vive ya el peor año de fuegos de su historia

La ministra de Transición Ecológica avanzó hoy que los fuegos de agosto han arrasado unas 362.473 hectáreas de terreno forestal, del que casi la mitad, 160.000 hectáreas, serían espacios naturales protegidos. El fuego ha dañado zonas críticas para la supervivencia de 395 especies en riesgo de extinción o con alguna clase de protección, como pueden ser los urogallos, las cigüeñas negras o los osos pardos.