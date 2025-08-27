Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un helicóptero combate las llamas del incendio asturiano de San Antolín de Ibias. EFE

El Gobierno ve 48 horas «determinantes» para acabar con los trece grandes fuegos

Los superincendios han quemado en agosto 362.473 hectáreas de bosque y monte en España, casi la mitad de ellas de espacios naturales protegidos

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:27

El equipo de expertos del Gobierno que cada día analiza la evolución de los incendios que asolan España está convencido de que estamos ante 48 ... horas «determinantes» para que los dispositivos de extinción traten de controlar de una vez por todas la ola de incendios que desde hace dieciocho días abrasa el noroeste del país. La portavoz de este equipo, la directora de Protección Civil, dijo que la climatología de este miércoles y jueves es favorable para que los profesionales traten de estabilizar, y si es posible controlar, los trece grandes fuegos que aún quedan vivos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tráfico marítimo entre islas, el gran vencedor tras hacerse Baleària con la Naviera Armas
  2. 2 Indestructible Amatucci: en el césped pese al drama familiar que ha vivido
  3. 3 El Ayuntamiento actúa ante la presencia de ratas en el paseo de la playa de Las Canteras
  4. 4 Un hombre en estado grave tras caerle encima un palé con barriles de cerveza
  5. 5 «No podemos salir de Santa Catalina con picaduras»
  6. 6 Rescatan a dos de cuatro cachorros abandonados con su madre en el barranco de Silva
  7. 7 Agrede a una trabajadora de un supermercado de Arinaga tras robar varias botellas de alcohol
  8. 8 Tres que no valían y que ahora lucen y tiran del carro
  9. 9

    La Policía francesa apunta a la homofobia como móvil del asesinato de los cuatro hombres hallados en el Sena
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria: La capital cultural está cogiendo polvo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno ve 48 horas «determinantes» para acabar con los trece grandes fuegos

El Gobierno ve 48 horas «determinantes» para acabar con los trece grandes fuegos