Protección Civil rebaja a 13 los incendios en situación operativa 2 Hay un fuego que se encuentra en situación operativa 1, mientras que el de Garaño (León) «ha mejorado su evolución»

Protección Civil ha rebajado de quince a trece los incendios forestales en situación operativa 2 y hay un fuego que se encuentra en situación operativa 1, mientras que el de Garaño (León) «ha mejorado su evolución».

Así lo ha manifestado este miércoles la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en rueda de prensa tras las reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios que ha presidido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La Unidad Militar de Emergencia (UME) está trabajando en ocho incendios y los medios del Ministerio para la Transición Ecológica se encuentran en nueve fuegos.

A los catorce incendios activos se suman cuatro fuegos ya estabilizados y siete ya controlados, según ha informado la directora general de Protección Civil.

El incendio de Garaño (León) se encuentra en fase de perimetración, ha mejorado su evolución y Protección Civil está prestando especial atención a la presa de Barrios de Luna, actualmente en escenario de emergencia 0, por si hubiera que evacuar en un momento determinado a los trabajadores o cortar el suministro eléctrico. «La complicada orografía durante la noche, las condiciones han hecho que se mejore la situación general, se ha ralentizado su avance y no está amenazando en estos momentos a poblaciones», ha explicado Barcones.

El resto de incendios de la provincia de León están con vigilancia permanente, con una actuación inmediata sobre esas reproducciones que, según ha apuntado Barcones, «tanto daño han generado a lo largo de los últimos días».

En cuanto al incendio de Porto, que está implicado en las provincias de Zamora, León y Orense, en la parte de la provincia de León se mantiene la vigilancia en el municipio de Losadilla, se han realizado trabajos para evitar que salte el río y la carretera donde se espera su contención.

En el frente de la provincia de Zamora, el incendio forestal de Porto continúa activo, está siendo prioritaria la defensa de la localidad de San Cebrián y su situación sigue siendo desfavorable. Por su parte, el frente de la provincia de Orense está ya en situación operativa 1.

En los incendios más significativos de Galicia, el de Lugo se ha ido mejorando la situación aunque siguen ocurriendo reactivaciones que pueden afectar a localidades próximas.

«En la tarde de ayer vivimos un momento complicado al saltar la línea de control, saltó el río y en estos momentos esa parte está controlada en vigilancia continua pero este incendio ha tenido una evolución desfavorable a lo largo de la tarde de ayer», ha advertido Barcones.

En Asturias, el incendio forestal se encuentra perimetrado, va teniendo una evolución favorable, aunque este martes hubo un nuevo foco que «generó mucha virulencia, avanzaba muy rápidamente» y tuvo que ser contenido con cortafuegos de perimetrado. «Se está trabajando en el control de las posibles reproducciones y aunque ayer el día fue complicado en este incendio la evolución, en estos momentos nos dicen que es más favorable», ha relatado Barcones.

Protección civil también trabaja en la fase de recuperación

Barcones ha explicado que la Dirección General de Protección Civil también trabaja en la fase de recuperación tras los incendios. «Dentro del Sistema Nacional de Protección Civil está también el sumar esfuerzos en la fase de recuperación y la Administración General del Estado está reservada a situaciones en que el principio de solidaridad interterritorial demanda un esfuerzo colectivo del conjunto de la sociedad», ha subrayado.

En este sentido, ha puesto en valor que el compromiso del Gobierno «es que este sistema de ayudas sea de carácter complementario» para que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, puedan aprobar «de forma que hasta el máximo del valor del daño sufrido y hasta el límite subvencionable puedan repararse los daños y pérdidas sufridos, particularmente por las poblaciones del medio rural».

Las ayudas cubren fallecimientos, daños en vivienda y enseres, daños en establecimientos comerciales, daños en comunidades de propietarios y los gastos de emergencia que hayan soportado las entidades locales en los lugares donde se han producido estas catástrofes.

«No hay que esperar a que nadie convoque nada. Simplemente hay que acudir y solicitar estas ayudas. Automáticamente, desde las subdelegaciones del Gobierno, se va a iniciar esta fase de tramitación que posteriormente será resuelta en esta Dirección General», ha explicado Barcones.