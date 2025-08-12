El fuego asola León y Zamora: diez incendios activos y más de 3.700 vecinos desalojados de sus casas Las Médulas, Llamas de la Cabrera, Paradiña, Orallo y Fasgar, junto al fuego de Zamora que ha saltado ya a la provincia leonesa, son las comarcas que más preocupan a los operativos de extinción de incendios forestales que trabajan sin descanso

I. Santos y C. Ramos León Martes, 12 de agosto 2025, 00:30 | Actualizado 01:32h. Comenta Compartir

No da tregua el fuego en Castilla y León. Las intensas temperaturas, la falta de humedad, el viento en los peores momentos y una orografía particular son las causas que complican la extinción de los ocho fuegos que asolan la provincia leonesa y otros dos en su vecina Zamora. De ellos, tres incendios forestales de nivel 2 de peligrosidad, otros dos de nivel 1 y un fuego que no entiende de fronteras provinciales han mantenido a más de 3.100 leoneses fuera de sus casas este lunes por la noche y a otros 600 zamoranos en la misma situación de incertidumbre dramática. Y eso que la mañana anterior ya había sido complicada, pero cuando parecía que algunos de los fuegos ya no tenían llamas o estaban a punto de ser controlados, el viento volvió a hacer de las suyas y dificultó aún más una situación que sigue estando descontrolada por segundo día consecutivo.

En total, hay 24 localidades de ambas provincias desalojadas, 16 en León y otras ocho en Zamora. Los vecinos evacuados de sus casas iban a pasar la noche en polideportivos o en casas de familiares a la espera de poder regresar a lo largo de este martes a sus casas, algo que en todo caso dependerá de la evolución de los fuegos durante las próximas horas. Tras encabezar la reunión del comité de coordinación regional para la emergencia actual (el CECOPl), el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, explicaba que las condiciones meteorológicas el domingo y el lunes en las dos provincias «han sido extremas». No obstante, confiaba que las temperaturas bajasen algo más durante la madrugada y también la fuerza del viento, lo que «en condiciones ideales permitiría perimetrar» los dos fuegos activos en la provincia de Zamora.

El incendio iniciado el domingo en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) se ha mantenido en nivel dos después de arrasar ya unas 3.500 hectáreas y de calcinar varias viviendas y una nave en la localidad de Cubo de Benavente, según Leonoticias. Pero el viento contribuyó a que la situación fuese a peor y el fuego volvió a cruzar el límite de Zamora hacia León, obligando a desalojar siete poblaciones con más de 2.200 vecinos afectados solo en esta zona. La situación era complicada y «desesperante».

Así lo reflejaba María Emilia López Pérez, alcaldesa de San Esteban de Nogales , quien ante la falta de efectivos de la Guardia Civil y el aviso de desalojo cogió su propio vehículo y fue avisando a los vecinos por las calles del pueblo. Una localidad en la que hay «censados unos 250 habitantes, pero ahora en verano seremos el doble», afirmaba mientras seguía pitando para que los habitantes y veraneantes abandonasen el pueblo. «No hay Guardia Civil ni nada y los vecinos están nerviosos», lamentó la regidora. San Esteban no fue el único desalojo que se producía en la tarde-noche del lunes en la provincia leonesa.

San Félix de la Valdería (150 personas), Pobladura de Yuso (100 personas), Calzada de la Valdería (60 personas), Felechares (100 personas), Pinilla de la Valdería (300 personas), Castrocalbón (1.000 personas) y los ya mencionados 500 vecinos de San Esteban de Nogales se vieron obligados a dejar sus casas ante la cercanía de las llamas y el humo del incendio forestal zamorano. El fuego de Molezuelas de la Carballeda también ha obligado al desalojo de unos 200 vecinos de Congosta, que al igual que los de Ayoó de Vidriales se encontraban confinados como medida de precaución. Y las 700 personas que pudieron regresar a sus casas en Molezuelas de la Carballeda, Cubo de Benavente y Uña de Quintana al principio de la jornada, volvieron a ser evacuadas ante la mala evolución del fuego que un año más se ensaña con las provincias de León y Zamora.

El paraje natural Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas, las antiguas minas de oro romanas, han vivido una nueva jornada en jaque, con sus vecinos evacuados siendo testigos fuera de sus casas del escenario dantesco que ha dejado el paso del fuego.

No hubo respiro a una de las zonas más bellas de la provincia. A última hora de la jornada, el operativo de extinción trabajaba para evitar que los incendios de Yeres y Llamas de Cabrera, ambos declarados nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), se uniesen en uno. «Es una situación excepcional con muchos incendios muy graves» subrayó el portavoz del Puesto de Mando Avanzado.

Ampliar Superficie quemada en el incendio forestal de Yeres, que ha afectado al paraje protegido de Las Médulas. Forestry

Cinco vecinos han perdido sus viviendas devoradas por el incendio que en la noche del sábado llegaba desde la localidad de Yeres (Puente de Domingo Flórez) y que se ha cebado también con el Aula Arqueológica de Las Médulas. A pesar de su voracidad afortunadamente las llamas no han causado daños personales, pero sí cuantiosas pérdidas materiales y también medioambientales calcinando incluso castaños centenarios en un paraje de singular belleza declarado Monumento Natural.

«Es casi imposible saber qué va a ocurrir»

El pleno de urgencia celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Carucedo ha solicitado al Gobierno central, con la mayoría del PSOE, la declaración de Zona Catastrófica por el importante reguero de daños que han dejado las llamas. «Hay gente que ha perdido todos sus medios de vida, castaños, se han quemado casas, gallineros y cercas y eso requiere invertir un dinero que ahora mismo la gente no tiene», lamentó el alcalde, Alfonso Fernández. Los accesos por la carretera N-536 se mantenían bloqueados desde Santalla y también en Lago de Carucedo «Estamos en un pueblo fantasma y desde el Ayuntamiento estamos intentando solucionar algunos problemas», remarcó.

Un torbellino de fuego lo complicó todo. El buen trabajo de los equipos de extinción daba sus frutos en el incendio de Yeres -Puente de Domingo Flórez-, con las poblaciones a salvo y el enclave de Las Médulas también. Pero en un momento pasó de poder estar controlado a desbocarse. ¿Qué es lo que pasó? La explicación tiene varios nombres: torbellino de fuego, remolino o tornado; y es lo que ocurrió junto a la localidad de Médulas durante la tarde del domingo.

El ingeniero forestal y experto en evaluación de incendios Celso Coco explica a este medio que este fenómento extremo se pudo originar por la actividad tormentosa en la zona: «El aire cálido ascendente generado por el calor del incendio asciende rápidamente y se encuentra con el frío. Entonces, aunque se produzca lejos de ese lugar, puede llegar en forma de tormenta seca y generar vientos muy fuertes».

«Como esos rachas son muy intensas y aparecen de repente, además de que el fuego puede estar en un valle muy profundo con aspecto de estar poco activo, es casi imposible saber qué va a ocurrir», comenta Celso.

Nivel 2 en Paradiña

Un fuego que no parecía muy complicado era el de Paradiña (Villafranca del Bierzo), pero el día ha hecho que evolucione con rapidez y el viento dificulte las tareas de extinción. A primera hora de la mañana el Índice de Gravedad Potencial (IGR) subía a nivel 1 y al final de la jornada, por la proximidad a las viviendas y el peligro para algunas de las población ha subido a nivel 2. Este incendio, que se originó en la tarde del domingo, ha obligado a desalojar Ferradillo en el que no hay ningún habitante, pero no se podrá acceder a la localidad.

El pedáneo de Paradiña, Raúl Bermúdez, reconocía a última hora de la tarde que había «mucho fuego en la parte hacia Villabuena que está quemando monte». Todo ello a diferencia de lo que ocurría en el caso de su localidad para la que no veía peligro para las casas «porque el fuego está a dos o tres kilómetros». Las localidades de Voces, Carucedo, Yeres, Orellán y Santalavilla siguen desalojadas sin que los ciudadanos puedan regresar a sus casa ya que «no se han modificado las condiciones de peligro», según han informado desde la Junta. Además, se mantienen confinados Borrenes y La Chana.

Ampliar Incendio forestal de Llamas de la Cabrera. Forestry

En Laciana se viven horas angustiosas para intentar controlar el incendio que asola los montes de Orallo. El amplio dispositivo de medios de lucha contra el fuego desplegado intensifica los trabajos para perimetrar por completo la zona como paso necesario para controlar las llamas. Unas labores que se están complicando por la dificultad del terreno. «Hay una parte de perimetración que no se puede hacer por las dificultades del terreno, pero con lo que han hecho ahora se estima que pueda alcanzarse la posibilidad de tener el incendio controlado aunque a estas horas todavía no está», explica el alcalde de Villablino, Mario Rivas.

Horas angustiosas para el primer edil y los vecinos «porque los focos se reavivan» en un incendio, del que el alcalde destaca «el gran daño económico y medioambiental para los ganaderos».

Los vecinos están «preocupados» siguiendo de cerca los trabajos «para ver si se puede perimetrar y tener controlado el avance del incendio». También por las consecuencias que deje el rastro del fuego porque «son zonas complicadas y, además, ahora mismo por la ganadería que es uno de los principales sectores económicos y se va a ver afectada».

«La situación es un horror»

Tras la reunión de coordinación del CECOPI regional en León, Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, aseguró que «los incendios que más preocupan son los de Llamas de Cabrera, el de Yeres (que afecta a las Médulas) y el de Fasgar (Murias de Paredes)». Y en relación a este último, se ha manifestado la alcaldesa de Murias de Paredes, Carmen Mallo, quien lamenta que «la situación que están viviendo es un horror» y que se trata de «un claro reflejo del ser como es el ser humano». La edil admite que, en estos momentos, «no se encuentra con fuerzas, ni encuentra las palabras de para reflejar cómo verdaderamente se siente».

El incendio de Fasgar, en el municipio de Murias de Paredes, se inició en la tarde del viernes 8 de agosto y subió de nivel el sábado. Un fuego en el que trabajan diferentes medios de distintas administraciones, pero que sigue dando problemas para llegar a controlarlo. En estos momentos, el incendio forestal de Fasgar cuenta con 15 medios activos.

La jornada del lunes no ha dado tregua en casi ninguno de los puntos activos de la provincia de León a excepción del fuego de Villaverde de los Cestos, en el municipio de Castropomade, perteneciente a la comarca de Bembibre. El incendio se originó poco después de las doce del mediodía del domingo y fueron los vecinos, alertados por una fuerte columna de humo, los que dieron aviso al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El origen del incendio se encuentra en estado de investigación, según informan desde la Junta de Castilla y León la causa probable sería «negligencias». El fuego arrasó un total de 130 hectáreas, además de verse afectado el tráfico y cortar la carretera N-6 durante cinco horas debido a la peligrosidad de las llamas.