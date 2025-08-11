El incendio de Zamora arrasa ya 3.500 hectáreas El fuego ha obligado a pasar la noche fuera de sus casas a 850 personas de los municipios de Molezuelas de la Carballeda, Uña de Quintana, Cubo de Benavente y Congosta

EP Lunes, 11 de agosto 2025, 12:01

El incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) declarado ayer domingo ha arrasado 3.500 hectáreas, según el primer balance de la Junta sobre el impacto de las llamas, que se originaron a las 14.25 horas, y que han afectado una importante cantidad de terreno, fundamentalmente compuesto por pasto y roble.

Los daños materiales más severos se han producido en Cubo de Benavente, donde varias viviendas deshabitadas de las afueras del pueblo han ardido, así como un pajar anejo a una vivienda y una nave de material de ferretería, que ha colapsado.

El fuego ha obligado a pasar la noche fuera de sus casas a 850 personas de los municipios de Molezuelas de la Carballeda, Uña de Quintana, Cubo de Benavente y Congosta, muchas de las cuales han pernoctado en el polideportivo de Camarzana de Tera. La evolución de las llamas durante la noche ha sido favorable y, aunque el fuego no se da todavía por controlado, sí está perimetrado.

Los vecinos están regresando a sus casas durante la mañana del lunes y las carreteras cortadas han abierto a excepción de la que une Cubo de Benavente con Congosta.

El delegado de la Junta en Zamora y responsable del Cecopi, Fernando Prada, ha apuntado que el incendio ha sido «muy difícil de controlar» y que los medios han tenido que actuar «muy rápido» por el viento cambiante y centrando sus esfuerzos en que las llamas no llegaran a las viviendas. La virulencia del fuego decayó pasada la medianoche, ya con menos llama, y se ha apagado durante la madrugada.

La Junta da prácticamente por seguro que se ha tratado de un fuego intencionado. El hecho de que ayer se registrara un foco más muy cerca, en un pinar junto al río en Olleros de Tera, alimenta las sospechas de que un pirómano prendió el monte. Prada ha pedido a los ciudadanos que «no tengan miedo de denunciar» y ha recordado que el año pasado, también por estas fechas, se declaró otro incendio intencionado en Sejas de Aliste, cuyos responsables fueron localizados.

Durante la mañana del lunes aún trabajan en la zona 40 medios de extinción, entre ellos varios medios aéreos que están refrescando el terreno.