El fiscal pide 14 años para la acusada de descuartizar a su pareja en Barakaldo La acusación particular mantiene su petición de 22 años de prisión y la defensa pide su libre absolución

El juicio contra Soraya H., acusada de matar y descuartizar a su pareja en Barakaldo en el verano de 2020, ha concluido este viernes en Bilbao. Y lo ha hecho con las posturas totalmente enfrentadas. El fiscal ha rebajado su calificación de los hechos de asesinato a homicidio. Pide 14 años de cárcel. La acusación particular mantiene que se le debe condenar a 22 años y medio de prisión por la especial gravedad de lo ocurrido. Y la defensa solicita la libre absolución de Soraya y que, en todo caso, se le condene solo por un delito de lesiones.

La última palabra la tendrá el jurado popular, compuesto por siete hombres y tres mujeres. Se trata de un caso complejo, cargado de matices y de preguntas determinantes que la instrucción judicial no ha conseguido responder. El crimen saltó a la luz pública cuando la Ertzaintza encontró en noviembre de 2020 en las inmediaciones de Rontegi dos piernas seccionadas. Eran de Roberto Colina, un hombre de 67 años que llevaba desaparecido desde el verano. Poco después la Ertzaintza detuvo a su pareja, Soraya H., que convivía con sus hijos en la casa de la víctima, y a un excompañero de esta, que finalmente quedó libre de imputación.

El juicio se ha desarrollado a puerta cerrada durante las dos últimas semanas. Este viernes ha sido el único día en el que se ha permitido el acceso a la prensa. El fiscal ha rebajado su petición de asesinato a homicidio en base a los testimonios de los hijos de 10 años de la acusada, que dijeron haber escuchado «gritos» e «insultos» en la habitación. El representante del Ministerio Público ha reconocido que existen muchas dudas en este caso. No se sabe, por ejemplo, si actuó sola o tuvo la ayuda de alguien para deshacerse del cadáver. Tampoco se sabe en cuántos trozos desmembró el cuerpo de Roberto. Lo que se sabe -ha dicho- es que «entró vivo en esa habitación y salió descuartizado».

La acusación particular mantiene su petición de 22 años y medio de cárcel para la acusada ya que entiende que existió alevosía y que Roberto no pudo defenderse. La letrada Alejandra Calle ha censurado la «estrategia» de la defensa de «desprestigiar» a la víctima haciendo referencia a sus antecedentes penales y a su historia con las drogas. «Lo que intentan es que ustedes lleguen a la conclusión de que Roberto merecía morir», ha dicho dirigiéndose al jurado.

La abogada de la defensa, Amaia Uskola, dijo que Soraya le dio una puñalada a la víctima en defensa propia cuando estaba siendo agredida en la habitación, pero que la causa de la muerte pudo ser por un infarto. Al no haber podido examinar el cadáver, los forenses no han podido determinar los motivos exactos del fallecimiento. La letrada ha reconocido que su clienta mintió en un primer momento -por ejemplo cuando decía que no sabía dónde estaba su pareja-, pero ha insistido en que lo hizo por miedo. En este sentido, ha insistido en que Soraya -madre de 4 hijos de 3 padres distintos- era una «víctima» de un hombre «violento» que sólo trató de defenderse.