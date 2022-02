Más de 100 médicos piden el cese de la directiva del hospital Insular

Más de un centenar de médicos adjuntos de diferentes servicios -entre los que figuran cirujanos, anestesistas y urgenciólogos, han firmado la petición del cese de la cúpula del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI). El documento se ha registrado este mediodía en la sede del Servicio Canario de Salud en la capital grancanaria. La «grave situación» asistencial que sufre el centro sanitario, la «precariedad» de profesionales, una «infraestructura obsoleta» que no llega a cubrir las necesidades de la población sumados a la «nefasta gestión» de los últimos años y al «caos asistencial», por ende, provocado por la pandemia de la covid, han llevado al límite la capacidad de los profesionales sanitarios.

La decisión de la dirección médica, bajo la responsabilidad de Mercedes Prieto, de recurrir a los médicos de los servicios Quirúrgicos, sus cirujanos, para reforzar las guardias de Urgencias ante el incremento de la presión asistencial por la covid ha agudizado la crisis que arrastra el complejo y sus profesionales.

«Ya no somos cuatro médicos cirujanos los que no aceptamos hacer estas guardias sino 110 los que hemos firmado en desacuerdo con esta decisión«, afirman los sanitarios. «Somos muchos los que no estamos de acuerdo y no podemos con más cargas de las que tenemos en nuestrospropios servicios«, añaden.

La situación de los últimos años ha sido de «creciente degradación en las condiciones laborales» en nuestro centro a pesar de los esfuerzos de los que hemos seguido dando el callo ilusionados por defender este modelo de sanidad pública«, concretan los profesionales,

El documento presentado alude a la « incompetencia, decadencia y el crónico deterioro que ha desembocado en el actual caos» en el centro sanitario, «producto de años y años de una pésima gestión« que, en la actualidad, recae principalmente, en Alejandra Torres y Mercedes Prieto, gerente y directora médico, respectivamente, del complejo hospitalario.

Critica el «maltrato» al que se somete al capital humano, «la desidia, él despropósito y la inoperancia» por parte de los gestores. «Esa es la verdadera crisis -matizan los profesionales- y no la pandemia, que lo único que ha hecho es poner de manifiesto el auténtico desastre de fondo. Si no hacemos algo ahora, la endemia de su desidia, él despropósito y su inoperancia, se quedará instalada para siempre».