Fayna Bethencourt responde a la entrevista de 'El Yoyas': «Es un cobarde»

Carlos Navarro, 'El Yoyas', condenado a cinco años y ochos meses de prisión por siete delitos, seis de ellos relacionados con el maltrato de manera habitual a su expareja y sus dos hijos, continúa en paradero desconocido.

Sin embargo, el acusado, que se hizo conocido por su participación en el concurso de televisión Gran Hermano, ha concedido una nueva entrevista a un medio digital en la que ha asegurado que su conciencia «está tranquila», y que esta no le permite estar encerrado por algo que no ha hecho, razón por la que no se ha entregado.

Por su parte, Fayna Bethencourt, su expareja, ha aprovechado su intervención en el programa 'En boca de todos', en Cuatro, para dar una respuesta contundente: «Es tan cobarde para maltratarme como para entregarse». «Esta persona nos ha maltratado, y no veo que nadie haga nada al respecto», ha asegurado. Además, Bethencourt ha aprovechado para hacer un llamamiento a los ministerios de Justicia e Igualdad y a los cuerpos de seguridad para que hagan «todo lo que esté en su mano» para ayudarla y «lograr atrapar a este delincuente».