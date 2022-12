Fayna Bethencourt narra su calvario con Carlos 'El Yoyas'

El infierno que se encuentra viviendo Fayna Bethencourt no cesa, tras volver a denunciar públicamente que su expareja y padre de sus dos hijos, Carlos Navarro 'El Yoyas', está en busca y captura tras no acudir a su requerimiento de ingreso en prisión por su condena por un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar.

A raíz de la atención mediática que ha suscitado su caso y después de que el diario 'El Mundo' entrevistase a Carlos 'El Yoyas', que sigue prófugo de la justicia, la canaria ha decidido contar lo que ha vivido junto al hombre con el que compartió su vida durante 16 años en el canal de YouTube 'A la que salta show', donde ha compartido un vídeo en el que no ha podido evitar romperse al recordar la convivencia con la persona a la que llama como su «torturador».

De esta forma, Fayna ha explicado el comienzo de su relación en la casa de 'Gran Hermano', donde se conocieron en 2001 y que cuando el concurso de ambos terminó, decidieron seguir viviendo juntos. Como en aquel momento eran muy famosos, la canaria quiso recordar que tenían problemas para pasear por la calle y esa situación hizo que se aislasen «mucho del mundo», donde ella comenzó a ver los primeros indicios de malos tratos, que no supo ver.

La canaria recuerda como ese verano era extremadamente caluroso en Madrid, y se produjo un episodio que nunca olvidará, pues fue aquella la primera vez que le hizo daño físico, pues el psicológico había comenzado mucho antes y había sido mucho más difícil de detectar.

«Recuerdo que no había casi nadie en la carretera, dije algo y me apretó tanto la mano que se soltaron las lágrimas. Esa fue la primera vez que me hizo daño físicamente, el psicológico ya había comenzado y yo no me había dado cuenta», ha dicho la canaria, que añadía que, por aquel entonces, ella se sentía afortunada porque pensaba que tenía a un hombre «maravilloso» a su lado, que hacía gestos que le sorprendían tanto como cruzarse una autopista entera para llevarle una caja de fresas, su fruta favorita.

«Con esto quiero decirles a esas mujeres que están ahí y que se agarran a esos momentos que parecen maravillosos, que entiendan que lo real no es la caja de fresas, sino los celos, las prohibiciones, los 'tú eres mía', eso es lo real«, ha asegurado Fayna Bethencourt, reiterando así que comparte su testimonio para que se conozca su historia, que es la de tantas otras mujeres que, como ella, siguen sufriendo a diario.

Por último quiso aclarar: «Hablo desde el corazón y lo hago desde mi programa, mi casa. Esta historia tiene un principio y un camino hasta llegar aquí. Con toda la verdad y sin cobrar nada, porque esta situación no se vende, me niego rotundamente a hacerlo. Por los míos, por ellas, por mí.»