Las farmacias esperan instrucciones del Gobierno para hacer test de antígenos

Los profesionales de las farmacias de Canarias están dispuestos a colaborar en el control de la pandemia realizando los test de antígenos que ya dispensan en los 800 despachos de las islas y comunicando los resultados a las autoridades sanitarias, como se viene haciendo en Aragón, Cataluña y Murcia.

Así se lo manifestaron al Gobierno de Canarias en una reunión telemática celebrada el 19 de julio que no ha llegado a cristalizar en un protocolo de actuación, explica la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, Loreto Gómez Guedes.

Escasez Los test se venden desde el 20 de julio. Solo hubo desabastecimiento en los primeros días de venta

Acopio Entre el 26 de julio y el 1 de agosto en Canarias se habían despachado 27.362 unidades de test de antígenos

Abastecidas Un brote puede agotar las existencias del test en una oficina, pero siempre habrá otra cercana donde sí haya

La portavoz del colectivo, que representa a los 378 despachos de medicamentos que hay en la provincia de Las Palmas, está a la espera de que el Gobierno canario concrete la voluntad expresada en aquel encuentro. Sin embargo, la delicada situación pandémica y el periodo estival han dejado aparcada esta idea.

«Desde que supimos que se iba autorizar la dispensación de test de antígenos en las oficinas de farmacia, nos pusimos en contacto con las autoridades para ofrecer nuestra colaboración y optimizar la utilidad de estos test», comenta la farmacéutica que sostiene que, si un paciente se realiza la prueba en su casa y resulta positivo sin comunicarlo al Servicio Canario de Salud, «el test no resulta de ayuda para luchar contra la pandemia».

El ofrecimiento de los farmacéuticos fue bien recibido y el Gobierno regional se mostró predispuesto a articular un protocolo para la realización de los test y la comunicación de los resultados, pero, de momento, lo único que pueden hacer los profesionales canarios es realizar una dispensación informada.

«Vemos a la gente despistada. El test es relativamente sencillo de hacer, parecido al test de embarazo. La parte más complicada es la de tomar la muestra correctamente. Una mala toma de la muestra puede dar lugar a un falso negativo», explica Gómez.

Además, incluso aunque el prospecto y el método del test puedan estar muy claros, en las farmacias se dan instrucciones de qué hacer si se sospecha que se ha contraído el virus. «Te preguntan, ¿si me da negativo puedo viajar? y hay que explicarles que la farmacia no puede certificar nada», comenta la boticaria.

También a los compradores del test se les indica que, en el caso de que resulte positivo, deben confinarse y comunicarlo a las autoridades para que informen a los rastreadores y les hagan una PCR que confirme el diagnóstico. « Se hace mucho hincapié en que si son positivos no vayan a urgencias ni a un centro de salud, que se confinen y llamen al teléfono de atención al coronavirus (900 112 061 )», apunta la representante de los farmacéuticos de Las Palmas.

Lo ideal es que las personas que tuvieran dudas pudieran hacerse la prueba en las farmacias con la ayuda del personal y cumpliendo ciertas medidas de seguridad. «Somos sanitarios cualificados para ello», subraya Gómez, quien reconoce que no todas las farmacias disponen de un espacio adecuado y con un acceso diferenciado para aislar a estas personas del resto del público.

« Aunque muchas farmacias quisieran hacer los test, no todas podrían», aclara la farmacéutica En todo caso, no hay una norma al respecto. «Por parte de la farmacia es voluntario y por parte del paciente, también. No es obligatorio para ninguna de las partes y no está regulado», afirma la portavoz del colectivo profesional.

Gómez se lamenta de que, a nivel nacional, apenas se haya contado con este sector sanitario en la lucha contra pandemia. «En España, la red de farmacias la forman más de 22.000 oficinas. El 99% de la población tiene una a menos de diez minutos de su casa», dice la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, que recuerda que los boticarios se ofrecieron a vacunar contra la gripe para liberar a los servicio sanitarios.

