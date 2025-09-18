La exposición 'Cajas para un sueño' transforma en arte cajas de vino con fines solidarios Más de cincuenta artistas participan en la séptima edición de la iniciativa solidaria de Casa África y Aldeas Infantiles | Todas las cajas serán subastadas el próximo 9 de octubre

Efe Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:11 Comenta Compartir

La exposición 'Cajas para un sueño', impulsada por Aldeas Infantiles SOS España, abrió sus puertas este jueves en la sala Guinea Ecuatorial de la sede de Casa África de la capital grancanaria.

Se trata de 51 creadores y creadoras de distintas procedencias y estilos que han sido trabajadas de manera individual, empleando muy distintas técnicas plásticas, desde pintura con acrílico u óleo hasta arte conceptual, cerámica, fotografía, grabado, elementos añadidos o el soporte escultórico.

Los fondos recaudados en la subasta de las piezas permitirá apoyar distintos proyectos en beneficio de la infancia que Aldeas Infantiles impulsa actualmente en el continente africano y la provincia de Las Palmas.

En la nómina de la colectiva figuran artistas como Augusto Vives, Abraham Lacalle, Maica Luis, Esther Vega, Justo Aguiar, Álex Falcón, Juan Cabrera, Pura Márquez, Karina Beltrán, Reinaldo Sosa, Vesna, Rubén Fabuel, Cristina Toledo, Miguel Panadero, Román Hernández, Luz Sosa, Carmelo García, Paqui Martín, Riquelme, Margo Delgado, Domingo Díaz, Rima Ciplyte, Naza Martín, Dani Hache, Marta de la Guardia, Paco Arana, José Hernández, Mirazo o Raquel Andueza, entre otros.

El público puede participar en esta subasta desde este jueves, día de apertura de la exposición hasta el mismo día del cierre de la misma (9 de octubre), depositando su oferta económica (siempre a partir de 70 euros que es el precio de salida de cada obra) tanto en una urna instalada en la sala y, solamente a través de Facebook e Instagram, o llamando a los teléfonos 615 559 389 el mismo día 9 de octubre en la subasta que se celebra en Casa África a las 17.00 horas, a la que podrá asistir el público con entrada libre.

Piezas escultóricas, destruidas y reconvertidas, cajas que se abren con maquetas de claustros franceses, con elementos superpuestos para crear un campo de fútbol, estéticamente cuidadas convirtiéndose en casas tradicionales del paisaje canario, o perturbadoras dejando escapar materiales que sugieren lava o sangre, o flores en un cementerio que reivindica la dureza de la guerra, son solo algunos de los ejemplos de esta exposición.

Hasta la fecha son más de 400 artistas los que han colaborado de manera solidaria con el proyecto en sus siete ediciones.

Como ha destacado la gerente del Consorcio Casa África, Ana Hernández, la propuesta de cada artista «es totalmente libre en cuanto a técnica y formato» para crear obras que recaudarán fondos para Aldeas Infantiles y proyectos que tienen que ver con la infancia en el continente africano y también en Canarias.

Es una iniciativa solidaria, ha dicho, que en esta edición se traslada a una de las salas grandes del consorcio del edificio de Casa África, para que esté «muy lucido».

En representación de Aldeas Infantiles, Pilar Bravo de Laguna ha destacado que la idea nace de una caja intervenida que tiene ella misma en casa, que le sirvió de inspiración para esta iniciativa solidaria que empezó «con cajitas pequeñas», y «se han convertido en cajas grandes y auténticas obras de arte».

Para Aldeas, ha dicho, es un proyecto del que «está absolutamente enamorado y que además apoya a niñas, niños y familias y jóvenes, tanto en Canarias como en Senegal en este caso».

El hecho de tratarse de una caja como soporte, es un reto para muchos de los artistas y a su vez «genera unas ideas distintas a lo que ellos normalmente hacen como artistas», lo que enriquece el proyecto.