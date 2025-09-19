15 fotos
Exposición 'Cajas para un sueño' en Casa África
Unos cincuenta creadores convierten cajas de vino de madera en piezas de arte para recaudar fondos en favor de Aldeas Infantiles
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:33
Modo oscuro
Más de 50 artistas participan en la séptima edidción de la iniciativa solidaria de Casa África y Aldeas Ingantiles 'Cajas para un sueño', en la que se han transformado cajas de vino de madera con diferentes expresiones de arte que serán subastadas el próximo 9 de octubre.
Publicidad
- 1 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
- 2 Una colisión de tres coches en Bocabarranco colapsa la GC-1 durante horas
- 3 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
- 4 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
- 5 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
- 6 Ya son 17 los detenidos en la operación contra el narcotráfico presuntamente liderada por José el del Buque
- 7 La calima deja puntos marcados como «insalubres»: lo que respiran los canarios esta semana
- 8 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
- 9 Las imágenes del colapso: colas de coches interminables en la GC-1
- 10 El juez abre juicio a Raúl Asencio por la difusión de un vídeo sexual con dos jóvenes en Gran Canaria
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.