Exposición 'Cajas para un sueño' en Casa África

Arcadio Suárez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:33

Más de 50 artistas participan en la séptima edidción de la iniciativa solidaria de Casa África y Aldeas Ingantiles 'Cajas para un sueño', en la que se han transformado cajas de vino de madera con diferentes expresiones de arte que serán subastadas el próximo 9 de octubre.

