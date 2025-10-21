Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La Eurocámara aprueba que el carné de conducir se pueda sacar desde los 17 años

El hemiciclo asegura que estos conductores noveles deberán ir acompañados y durante dos años estarán sujetos a límites más estrictos sobre el consumo de alcohol

Olatz Hernández

Martes, 21 de octubre 2025, 13:46

El pleno de la Eurocámara, reunido esta semana en Estrasburgo, ha apoyado este martes modenizar la regulación europea sobre los permisos de conducir, introduciendo varios ... cambios. El más importante: el carné de conducir podrá sacarse desde los 17 años en la Unión Eruopea (UE). Eso sí, los conductores sin experiencia deberán ir acompañados por otro conductor con experiencia hasta que cumplan 18 años; y deberán superar un periodo de prueba de al menos dos añosm en los que tendrán límites más estrictos sobre el consumo de alcohol y sanciones más altas en caso de conducción peligrosa.

