Esto es una enfermedad común

Según la declaración de la víctima a la policía, la presunta agresora estuvo molestándola en varias ocasiones antes de la agresión porque pensaba que mantenía una relación con el que era su pareja, hasta que el 30 de abril, entrando en el edificio donde trabajaba, se la encontró y le exclamó «A ti te estaba esperando». Fue en ese instante cuando la agarró de pelo y la apuñaló en el cuello mientras gritaba «Rosa, me estás matando». Posteriormente le clavó el cuchillo de nuevo en el cuello, la cara, los ojos y el pecho con «cara de satisfacción», declaró la víctima. Según su testimonio, todo por celos infundados en una historia que la postró en una silla de ruedas y cobrando la pensión mínima.

Una historia de celos enfermizos por parte de la hondureña R.A.E.R. hacia su compatriota D. N. V. C., al creer que esta última había mantenido relaciones sentimentales con su pareja fue el detonante de una agresión que ha postrado a la víctima en una silla de ruedas y sin la visión de un ojo al ser brutalmente acuchillada en numerosas ocasiones en unos hechos ocurridos el 30 de abril de 2017 en la capital grancanaria.

Acuchillada con ensañamiento.

La agresora: «Estúpida muerta de hambre».

Contacto por mensajes. Antes de la agresión, la detenida, de nacionalidad hondureña al igual que la víctima, había conseguido su número de teléfono y le envió un mensaje el 8 de agosto de 2016 en el que rezaba –según consta en el sumario de este caso–: «Estúpida muerta de hambre, limpia culos, sabes que me dijo José –la pareja de la agresora– que no tenías ni tetas ni culo y que tenías una nariz bien fea y que no sabías ni cocinar. Que te tenían por lástima trabajando porque te estabas muriendo de hambre», rezaba. La agredida le contestó «oíme, qué querés para dejarme de fastidiar» a lo que le contestó su interlocutora «agarrarte de las greñas. Tienes miedo culicagada». La última comunicación fue de la víctima que contestó: «Ay mamá qué miedo».

Reconoció los hechos. La detenida confesó los hechos de manera espontánea a la Policía Nacional al día siguiente de la agresión y dijo que había agredido la noche anterior a otra chica hondureña en un edificio del paseo de Las Canteras. «José dice que Desiré es más guapa que yo, yo no la conocía pero me lo ha hecho pasar muy mal y por eso decidí hacerlo. Cogí un cuchillo de cocina plateado en una casa de Telde en la que trabajo y me lo metí en el pantalón», confesó. En su declaración a la policía admitió que estuvo esperando dos horas a la víctima en el portal y cuando la vio, sin mediar palabra, lo sacó y comenzó a clavárselo. Después se cambió de camiseta porque la tenía manchada de sangre y cogió un taxi hasta su casa de Gáldar.