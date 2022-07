«Habrá más episodios de microalgas nocivas» por el calentamiento global

Debemos prepararnos para que cada vez sean más frecuentes los episodios de microalgas nocivas. «Los datos que tenemos indican que ahora las detectamos con más facilidad que antes. Las detectamos antes y sabemos que pueden ser más frecuentes. Mucho más no sabría decir, pero con el calentamiento de planeta y los cambios en los equilibrios de la biodiversidad se dan las condiciones que pueden favorecer que algunas algas proliferen», afirma la bióloga marina Elisa Berdalet. Que estas algas sean «nocivas», añade, «depende de nuestra percepción. Pueden ser buenas, lo que pasa es que no nos gusta tenerlas acumuladas en las playas o que nos contamine el pescado y nos de una intoxicación alimentaria o que produzcan algunos compuestos que van a la atmósfera y nos irrita. Por eso decimos que son nocivas, pero forman parte del ecosistema y tiene su función en el medio natural. Los humanos hemos creado un desequilibrio en el ecosistema y esto repercute en la proliferación de ciertas algas», añade.

Berdalet, que participa en el 8º Simposio Internacional de Ciencias Marinas que organiza la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) por el 40 aniversario de la facultad en el Palacio de Congresos de Canarias, advirtió que «no está claro si están aumentando de manera natural, por las actividades humanas o porque nos estamos fijamos más. Mi respuesta es un poco de todo. Lo que llamamos la huella antrópica, las acciones humanas, son un hecho y nuestra actividad sobre el planeta altera la temperatura del agua y este aumento favorece el crecimiento de algunas de las algas que no nos gusta que proliferen. Al calentarse el agua especies de las zonas tropicales se están expandiendo hacia el norte o el sur. Esto es un cambio que va a ser malo o no. Aún no lo sabemos».