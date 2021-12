«No entiendo cómo cargan sobre nuestra espalda esa responsabilidad»

El restaurante El Centro, en Guayadeque, no pedirá el certificado covid a sus clientes. Lo tiene claro su propietario, Kevin López, al que le cuesta entender «cómo cargan sobre la espalda de los empresarios esa responsabilidad». A su juicio, el Gobierno canario debió haber optado por una cosa o por otra, y no por esta fórmula intermedia. «Lo suyo es que esa decisión recaiga sobre las autoridades, no sobre nosotros; si lo pedimos, nos creará más complicaciones que beneficios», sostiene López. Y se explica. «Imagínate que yo opto por reclamárselo a mis clientes y que el local que tengo al lado no; en cambio, si nos obligasen a todos, entonces sabríamos a qué atenernos y al cliente que se te queje le puedes dejar claro que la norma es para todos igual». Teme que la opción del pasaporte covid voluntario deje al restaurante en la tesitura de tener que discriminar a unos clientes respecto a otros. «Te llega un grupo de 8 y te das cuenta de que uno de ellos no tiene el pasaporte. ¿Qué haces? ¿No dejo entrar a ninguno?».

Por todo eso Kevin López asegura que prefiere perder aforo y horario de apertura que exponerse a una conflictividad que no desea con sus clientes. Además, subraya, en su local se cumple la normativa sanitaria respecto a las distancias de seguridad y ofrece también la posibilidad de comer en zonas de terraza exterior.

Al margen de esta contingencia, subraya que 2021 «ha sido un buen año» y que nota que «la gente tiene ganas de salir a comer fuera». De hecho, ha ampliado instalaciones y ha contratado más personal, aunque el aforo no se haya incrementado mucho por la aplicación de la normativa covid. Sí ha notado ya varias cancelaciones de comidas de empresa por el aumento de contagios.