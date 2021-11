Menos del 30% de las embarazadas se ha vacunado, pese a que es un grupo de riesgo ante la covid

El tiempo y la ciencia han despejado las dudas que había sobre la incidencia de la covid en las embarazadas y también la incertidumbre sobre el efecto de las vacunas en ellas y en sus futuros bebés. Ahora se sabe que los fármacos contra el enfermedad son seguros y eficaces. Por eso, desde hace unas semanas las matronas de Atención Primaria, los ginecólogos de los Centros Ambulatorios de Especialidades y los servicios de Obstetricia y Ginecología de los hospitales canarios están invitando a las embarazadas a vacunarse contra la covid. «¿Qué ha pasado? Pues que dos estudios multicéntricos sobre la vacunación en las embarazadas han cambiado mucho las cosas», explica la jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital Insular Materno Infantil.

En los primeros meses del año se recomendaba la vacunación a personas con obesidad, enfermedades autoinmunes o diabetes, pero no había evidencia científica para hacer lo mismo con las embarazadas. «Ahora sabemos que es muy seguro para el feto y que no provoca efectos secundarios distintos en las embarazadas que en el resto de la población y que la capacidad de inducir a producir anticuerpos no disminuye», comenta la experta. En este sentido, señala que las mujeres embarazadas tienen el sistema inmune adormecido y responden peor ante cualquier vacuna. Sin embargo los estudios han demostrado que las vacunas de ARN mensajero han provocado «una respuesta inmunológica en las embarazadas casi tan buena como en la población no gestante. En resumen, se ha demostrado que vacunándose no se someten a un riesgo incrementado y obtienen una respuesta óptima», asegura Martín.

Además, las mujeres embarazadas sobrellevan peor la covid. «El sistema inmune de una mujer embarazada se defiende peor ante cualquier infección y las infecciones respiratorias cursan peor en las mujeres embarazadas porque la capacidad ventilatoria en el segundo y tercer trimestre de embarazo se reduce », argumenta la especialista sobre las razones por las que «es muy importante que las embarazadas no se escapen de sus cupos de vacunación. Son un grupo de riesgo con respecto al curso de la enfermedad», añade Martín quien resalta que, en todo caso, el puerperio, el periodo de cinco o seis semanas tras el parto, es el momento más comprometido desde el punto de vista inmunológico.

De momento, menos del 30% de las embarazadas tratadas en el hospital están vacunadas. Por ello, están invitándolas a protegerse y, de momento, el 60% de las contactadas se han mostrado predispuestas a hacerlo. «La mujer embarazada lo que quiere saber es si va a afectar a su hijo y eso no ocurre», abunda la ginecóloga sobre la captación proactiva que se está haciendo desde hace menos de un mes. «No podíamos recomendar de forma tan firme la vacunación hasta que salieron las investigaciones», reconoce.

La recomendación genérica para estas mujeres es que se vacunen a partir de la semana 20 de gestación porque, en ese momento, la mayoría de los órganos del feto ya están formados.

Hasta ahora, pocas embarazadas han sido hospitalizadas por covid. En año y medio de pandemia cuatro han pasado por UCI y 20 han estado en la planta en el hospital Materno Infantil por esta enfermedad. Sin embargo, en la quinta ola la edad de los afectados por covid ha descendido y las mujeres embarazadas están en ese espectro. El viernes había cinco embarazadas ingresadas por covid en los hospitales canarios; tres en el Insular Materno, una de ellas en UCI; otra en el HUC de Tenerife y una puérpera ingresada en planta en La Candelaria que dio a luz recientemente.

Esta semana dos mujeres afectadas por covid murieron en España tras dar a luz. Ninguna de ellas estaba vacunada.