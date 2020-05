El ratio de contagio sigue cayendo

Desde que fue diagnosticado el primer caso de Covid-19 en España, hace ya casi tres meses, la curva del total de infectados sigue subiendo. Los gráficos diarios muestran un desarrollo que ha sido exponencial y que, a pesar de moderarse, no remite. La meta es aplanar la curva, pero no existe un tope. No obstante, es posible analizar la evolución de la pandemia a partir de su ritmo de crecimiento a medio plazo, según cuánto se multipliquen los contagiados cada cuatro días.

En España se cumplen hoy siete semanas de confinamiento y hay 217.466 contagios diagnosticados. Esta cifra es la de los pacientes con test PCR y no incluye aquellos que han dado positivo en anticuerpos, pero de los que no se conoce cúando han pasado la enfermedad o si quiera si la han tenido. Hasta el día 26 de abril, este cálculo de la meta del 1 se realizaba con la suma de estas dos cifras, pero dado el cambio de criterio y una vez corregido el histórico, vuelve a calcularse solo con el primer dato.

Así pues, en España hay 217.466 contagios confirmados a domingo 3 de mayo, frente a los 212.917 que había el 29 de abril (217.466/212. 917 es igual a 1,025, que es 1,03 redondeado al alza). Tomando como referencia el día en el que se superaron los 100 contagiados diagnosticados, el 2 de marzo, se observa un aumento en el periodo del 9 al 13 de marzo (con respecto al periodo del 5 al 9) hasta multiplicarse los casos por 6. No obstante, desde el 13 de marzo, dos días antes del confinamiento, el ratio ha mostrado una tendencia descendente hasta entrar en el periodo actual.

Respecto al sábado, la variación ha sido de -0,2%. Esta caída en la variación diaria (la reducción era superior al 4% del 5 al 6 abril y al 2% el 19) tiene que ver en parte con el aumento de test realizados. Es un síntoma también del efecto ‘dientes de sierra’, cifras diarias que suben y bajan y que, en el mejor escenario, seguirán el ritmo descendente. Y teniendo en cuenta el fin de semana, es posible que algunos datos estén incompletos y se dé cuenta de ellos en los próximos días.

Llegar rápido al 1

Toma relevancia en este punto no solo el descenso del ratio, sino acercarse al 1 lo más rápido posible y con el menor número de casos. España se mantiene en el 1,03 por quinto día consecutivo. Es el ratio redondeado de 1,025. Con ello, si mañana de nuevo se vuelve a multiplicar por 1,025 con los 213.435 que hubo el 30 de abril habría 218.770 contagiados. Serían 217.703 si el ratio fuese de 1,02. La diferencia es de 1.304 casos nuevos en el primer caso y 237 en el segundo.

En la comparativa con otros países, en España el crecimiento de la pandemia ha sido superior al de Italia, teniendo en cuenta que el inicio del brote en este país (entendido aquí como el primer día en el que se superan los 100 contagiados) ocurrió el 23 de febrero. Por tanto, se comparan los periodos de 1 al 62 del brote en España y del 9 al 71 en Italia, teniendo ambos países una respuesta similar en cuanto a las medidas adoptadas.

Con ello, a pesar de registrar el comienzo del brote más de una semana después, con los datos aportados este domingo, España sigue por delante en cuanto al número de diagnósticos. Tiene 216.582 frente a los 209.328 de Italia (dato de ayer a las 17:00 horas). No obstante, Italia multiplica ahora por encima de España. Marca un ratio de 1,04 por quinto día consecutivo. La variación respecto al día anterior es de 0,1% y la media de los últimos siete días, de -0,3%, menor que la española, que se queda en -0,4%.

Por otra parte, está el caso de Estados Unidos, que contaba con poco más de 50 diagnosticados a 2 de marzo y que sin tomar medidas a tiempo en el comienzo de la pandemia supera el millón de contagiados. Más allá de los números absolutos, en los que no se puede pasar por alto la población en cada uno de los países, el ratio de contagio muestra que los estadounidenses están multiplicando sus casos cada cuatro días por 1,10, con una variación diaria de +2% y semanal de -0,4%.

La realidad de las cifras

Es necesario tener en cuenta que las cifras de personas infectadas variarán dependiendo del número de test que se realicen. Se estima que un 80% de los contagiados son asintomáticos o tienen síntomas leves, lo que implica que es más difícil que sean diagnosticados, a no ser que el país haga estos test a una gran cantidad de la población, como en Corea del Sur o Alemania. Si un país está realizando solo los test a las personas más graves y de repente cambia y los realiza a todas, la multiplicación sufrirá una gran variación. Según el Gobierno de España, actualmente se están realizando entre 40.000 y 47.000 test diarios, frente a los 15.000 o 20.000 que anunciaba antes.

En este sentido, es más aproximado el mismo dato en personas hospitalizadas o en UCI. No obstante, el total que aporta el Ministerio de Sanidad ofrece datos acumulados de una serie de comunidades autónomas y datos de prevalencia (el número de personas ingresadas en el día en cuestión) de otras, lo que invalida el cálculo del ratio.

Queda el número de fallecidos. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Sanidad en España admitió que solo cuentan como fallecidas por coronavirus aquellas personas que sean diagnosticadas previamente. Esto deja fuera del contador todos los decesos que se produzcan en casa, en una residencia o cualquier otro lugar donde el enfermo no haya podido ser diagnosticado.

Así, con los datos disponibles, destaca en este sentido que el ratio de fallecimientos muestra una tendencia descendente desde el día 22 (respecto al 18), aunque hasta el 28 de marzo los casos se estaban multiplicando por dos. El domingo 3 de mayo, con 164 nuevas muertes que suponen la menor cifra en un mes y medio, alcanza un valor de 1,04. Su variación promedio en la última semana es de -0,4% y la diaria, -1%. Hacía más de dos semanas que el descenso diario no pasaba del 1 punto.