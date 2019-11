El lenguaje, ese arma venenosa

La objetividad es el nombre que se da en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina». Adrienne Rich (1929-2012) Poetisa, intelectual, crítica y activista feminista.

Ahí queda esa frase para encauzar uno de los males que afectan a la violencia de género. En teoría, por donde comienza todo. Por la palabra, la frase humillante, despectiva que va creciendo y genera una situación que en 1.026 ocasiones ha acabado en asesinato en España. El lenguaje es pieza clave. Y siempre está presente.

El Informe de Big Deal de 2009 sobre la utilización del lenguaje en las relaciones corrosivas ya alertaba de su poder intimidador, y es que ahora se ha visto agravado por la aparición de canales de comunicación muy invasivos como internet, ya siempre a mano en los dispositivos móviles, al igual que las redes sociales, o la mensajería rápida, estilo wassap.

El origen de todo está en como nos tratamos mujeres y hombres en nuestro ámbito sentimental. Y el quid de la cuestión está en la permisividad, dejarlo pasar, no denunciar, no actuar de manera contundente. En definitiva, pensar, tal vez soñar, que no a va suceder. Ese es el 50 por ciento del error. Cuando se permite que el lenguaje se convierta en amenazante, el potencial agresor está engendrando un asesino que no siempre es silencioso. La semilla está puesta en su concepto de como cada persona debe utilizar las palabras que conoce.

APUNTE ACADÉMICO. Una cadena de televisión empezó el telediario el pasado mes de enero con esta frase: «Si llega usted a casa y no encuentra a su mujer, no se preocupe: empezaron las rebajas». Otro titular que me llamó la atención hacía referencia a que «los médicos y las enfermeras llegaron pronto al lugar del accidente».

Estas dos frases pertenecen a Teresa Meana Suárez, profesora de Lengua y Literatura de la ESO en Valencia. Se declara feminista «desde que soy consciente de mi existencia» y aboga por una igualdad en el uso del lenguaje como primer paso para prevenir la violencia machista, según se recoge en una entrevista publicada en fundeu.es.

La profesora considera que el origen del problema está en los roles asignados a cada sexo y un exponente muy claro es el sexismo lingüístico. Lo femenino es invisible, queda falsamente englobado en lo masculino y ése es el principio de la desigualdad.

Cuando se le cuestiona si el uso de la arroba, para igualar puede ser una solución, ella es tajante en su respuesta «No. Para incluir a las mujeres hay soluciones más creativas. El objetivo es transformar la lengua para que pueda transmitir la realidad. Queremos nombrar el femenino porque existe, porque la diferencia sexual es real, no es la lengua quien la crea. Lo que debe hacer el lenguaje es nombrarla, reconocer esa realidad como paso fundamental en la lucha por nuestra existencia. No hacerlo es no respetar el derecho a esa existencia. Y por desgracia queda mucha misoginia que sataniza el feminismo por intereses, aunque cambiaron cosas porque hasta principios de los ochenta ni siquiera éramos conscientes de cómo la lengua nos discrimina, pero aún queda mucho por hacer».