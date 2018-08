El gol por la escuadra de las trabajadoras sexuales

La titular de Trabajo ha reconocido la incongruencia de dirigir el departamento que ha dado el visto bueno al sindicato con el feminismo en el que milita y ha pedido a la Abogacía del Estado que estudie la manera de anularlo.

"Me han colado un gol por la escuadra", "lo desconocía por completo", "no pueden imaginar ustedes los sentimientos que tengo en este momento", "el disgusto que me pillé ayer, cuando me enteré es uno de los más gordos de mi vida profesional y política, y llevo ya un cierto rodaje", ha confesado Valerio.

Y es que la Dirección General de Trabajo, dependiente del Ministerio que ella dirige, es la que ha aprobado la constitución del sindicato, sin que ninguno de los técnicos por los que ha pasado el expediente haya avisado al equipo de la ministra.

El propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha tenido que recalcar en su cuenta de Twitter que su Gobierno es feminista y defiende la "abolición de la prostitución".