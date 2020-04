El Gobierno niega que se limite la libertad de expresión

«Persecución política, no hay, es que no hay. Lo he dicho por activa y por pasiva». El ministro del Interior insistió en que no existe ninguna intención de cercenar la libertad de expresión en el monitoreo de los bulos y las informaciones falsas en las redes sociales por parte de las fuerzas de seguridad.

Fernando Grande-Marlaska señaló este jueves en la comisión de Interior del Congreso que la difusión de mentiras y desinformaciones en medio de la pandemia de la Covid-19 no se puede considerar «libertad de expresión, son actos deplorables que ponen en riesgo la salud de todos». «No hay censura -reiteró- trabajamos para proteger a la sociedad».

El ministro trató de zanjar la polémica abierta por la palabras del jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, cuando dijo el pasado domingo que las fuerzas de seguridad trabajaban para «minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno». Un asunto que acaparó buena parte de su comparecencia, pero sus palabra no aplacaron las críticas de los portavoces del PP y Vox, para los que el Gobierno trata de aprovechar la crisis sanitaria para acallar las opiniones críticas con la gestión de Pedro Sánchez. Sostuvieron además que Interior está detrás de la orden a la Guardia Civil para combatir esas manifestaciones contrarias al Ejecutivo.

«¿Cómo creen que actuarían la Policía y la Guardia Civil si se les diera una hipotética orden ilegal?» preguntó el ministro.

Pero si no tuvo éxito con los populares y los ultraderechistas, tampoco encontró la comprensión de los grupos independentistas catalanes y vascos, que reprocharon a Grande-Marlaska que aplique la ‘ley mordaza’, aprobada con el Gobierno de Mariano Rajoy, para aplicar las medidas contempladas en el estado de alarma y para dar cobertura a los «abusos» de los agentes al imponer sanciones.

El ministro defendió la actuación de los cuerpos de seguridad y puso en valor que «si no hubiese habido disciplina», no se hubieran frenado los contagios. Detalló que se han puesto 680.995 sanciones y se han producido 6.061 detenciones por saltarse las restricciones.