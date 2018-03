«El feminismo ha puesto sobre la mesa el problema del cuidado»

La también doctora en Ciencias Políticas inauguró este martes las jornadas Compartiendo miradas feministas +Diversas +Rebeldes que organiza el Cabildo grancanario por el 8M. Y lo hizo con una charla en la que habló de la «perspectiva interseccional en la práctica política». Se trata, dijo, «de situar los retos del feminismo después de esta gran movilización del pasado 8M y frente a ellos tenemos que tener en cuenta la diversidad de las mujeres porque no todas vivimos la desigualdad de la misma manera». Todas, continuó, «sufrimos desigualdades en lo económico y en la toma de decisiones y podemos padecer violencia machista» pero «tenemos que hacer una lectura más afinada y no pensar en soluciones para una mujer homogénea».

Preguntada si esta subdivisión no retrasaría la puesta en marcha de medidas concretas que aborden eso retos Cruells asegura que no. «Es verdad que no puedes diseccionar hasta el infinito, pero sí hay grandes tipos de desigualdades. Por ejemplo, hay que transformar el sistema económico porque no incorpora a las personas que tienen que ser cuidadas. Los cuidadores pierden fuelle y no pueden competir en el mercado laboral. El origen de la brecha salarial es esta carga de cuidados, además de por pagar diferente por similar trabajo. Si tenemos una mirada interseccional podremos señalar los grandes cambios legislativos que tendríamos que hacer». El feminismo, asegura la experta, «está poniendo en la mesa los problemas del cuidado y cómo afecta al sistema económico. Esto tiene implicaciones y mueve los cimientos» de la sociedad.

Pequeños gestos. En estos momentos, señaló Cruells, estamos viviendo un nuevo «pico» del feminismo. «El movimiento va avanzando pasito a pasito. Va lento, pero lejos, porque se ejerce en el día a día. No tienen que hacerse grandes cosas para hacer la revolución feminista. Un gesto pequeño como mandar a las hijas a estudiar fue una revolución, como ahora lo puede ser el #MeToo», añadió.