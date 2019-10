El corazón de Hugo vuelve a latir

Los días se suceden tan lentos como un cuentagotas. Empezaron en la habitación 21 de la planta de Cirugía Cardiaca, luego les mudaron a la 18, después estarán en la 20. Han dormido en un hostal, en un asiento, en un apartamento compartido... No consiguen conciliar el sueño más de cinco horas y ya no saben ni en qué día del calendario viven. Tampoco saben quejarse de ningún dolor propio ni de noticias, para ellos no hay mundo fuera de esas paredes. Sólo piensan en Hugo.

La esperada noticia

El niño y el mar

La recuperación de niño está fuera de toda estadística. Si lo normal es que hubieses estado 48 horas intubado, él solo permanece cuatro. De los siete días previstos en su ingreso en la UCI, él los reduce a tres. Si bien tras un trasplante cardíaco los menores no suelen recibir el alta en un mes, él la recibe en dos semanas y media.

Unos días después, ya le han reducido a la mitad los diez medicamentos que tiene prescristos y le han quitado once de las 19 grapas del pecho. El impacto de la situación ya ha pasado al ver al pequeño tan alegre, pero aún se les eriza la piel. «La primera vez que le vi la costura en la UCI durante la primera cura, me impactó muchísimo» –cuenta Álex en el reportaje–. Me caí para delante y me golpeé la cabeza contra una tubería de agua. A veces se la mira delante del espejo. Ver esa marca... Tratas de comprenderlo, pero te duele. Te recuerda que el corazón no es suyo. Y es duro. Por eso a veces necesito ponerle una camisa».

Este lunes, 30 de septiembre de 2019, se cumplieron justamente 171 días desde que Hugo fue trasladado hacia Madrid. Hoy la familia ya ha vuelto a casa y lo han celebrado por todo lo alto. Una de sus primeras paradas ha sido la playa, concretamente la de Puerto Rico. No podía ser de otra manera: el isleño necesita el agua como el aire para respirar, y ahora que Hugo vuelve a hacerlo, es hora de conocer el mar.