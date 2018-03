El carné de familia numerosa es el cuarto tema de queja al Común

Menores y familia numerosa sumaron el año pasado 142 quejas en el Diputado del Común. Un 0,7% más que en el área de Salud y Sanidad Pública. Así lo revela el último informe presentado por la institución y que no difiere mucho en este asunto del que hizo público el año anterior.

Aunque las quejas en este ámbito han bajado con respecto a 2016, año en el que se presentaron 169 y suponían el 9,5% del total, el problema persiste y se relaciona con la demora en la tramitación del carné de familia numerosa o en el retraso en su renovación. «Esta Defensoría, más allá de facilitar datos sobre la actuación emprendida, quiere hacer visible las consecuencias que estos retrasos causan a la ciudadanía, en su propia voz», dice el informe que continúa con citas textuales de las quejas: «Hacienda no me paga 200 euros por no tener renovado el carné (...) Además me han cortado el agua que la pagaba con esos 200 euros de Hacienda ya que los 426 euros que cobra mi marido son para vivir yo y mis cuatro hijos y mi marido», se puede leer.

El título de familia numerosa permite obtener «multiplicidad de beneficios, esbozados en las quejas presentadas, establecido con la finalidad primordial de contribuir a promover las condiciones para la igualdad de los miembros de las familias numerosas sea real y efectiva», insiste el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, quien entregó el lunes el documento a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias (PSOE).

El Diputado del Común asegura que remitió a la dirección general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias «múltiples resoluciones» para recordarle «su deber legal de respuesta».

Según el informe, el número de quejas por este asunto fue disminuyendo a lo largo del año. Así, de las 56 que recibió en enero o las 31 del mes de febrero, se pasó a las tres de diciembre.

Ventajas. La bonificación en la contratación de un cuidador del hogar, cheque familiar, ayudas para vivienda, descuentos en el transporte público o bono social para el pago de la electricidad son algunos de los beneficios que se obtienen con el carné de familia numerosa, que admitió todas las quejas se presentaron por este tema el pasado año.