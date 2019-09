¡Vuelta al cole!

Nuestros alumnos de Secundaria continúan su educación en el centro Brains Telde, un colegio totalmente remodelado, diseñado con espacios abiertos y dotado de las últimas tecnologías adaptadas a la educación, que favorecen las Metodologías Activas y el rol del alumno como protagonista de su propio aprendizaje.

A través del Método Brains, que vertebra la educación de los alumnos durante toda la escolaridad, los alumnos se forman como personas apasionadas, creativas, dueñas de su vida, equilibradas, comprometidas socialmente, impulsoras de cambio y con mentalidad global para dinamizar el mundo.

Los 40 años de historia y experiencia que nos avalan como Institución Educativa no nos hacen olvidar que cada año “it´s only the beginning”. Todas y cada una de las 40 veces que hemos “vuelto al cole” son el comienzo de una nueva aventura, una oportunidad para seguir creciendo con nuestros alumnos y nuestras familias y para seguir siendo año tras año, colegios de referencia en educación.

¡Bienvenidos y feliz curso nuevo a todos nuestros alumnos!