«Vamos a trabajar en aumentar plazas de 0 a 3 públicas y concertadas»

Poli Suárez (PP) lleva «diez días» al frente de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes. Ya ha conformado el nuevo equipo, y está seguro de que para sacar adelante el área lo que hace falta es «gestión», algo, dice, en lo que él destaca. Su deseo, que dentro de cuatro años digan que lo han hecho «sobresaliente».

-Consejero de Educación sin titulación superior ¿Cómo lo explica?

-Yo vengo a gestionar. Creo, modestamente, que a lo largo de mi trayectoria con cargos públicos he demostrado que soy un buen gestor y la Consejería de Educación necesita de buenos gestores.

«No me puedo comprometer a que lleguemos al 5% del PIB, pero sí a luchar para conseguirlo»

-¿Cree que eso es suficiente?

-Es verdad, también, que tienes que conformar el equipo. Utilizando un símil deportivo, cuando los equipos tienen buenos jugadores y un mal entrenador, probablemente no funcionen, pero cuando se tiene un buen entrenador y buen equipo la cosa tira. Lo importante es ser buen gestor y tener a un buen equipo y creo que ambas cosas, modestia aparte, las tenemos en la actualidad en esta Consejería.

-¿Dudó antes de aceptar ?

-Dudas, siempre existen. Pero esas dudas fueron generadas a partir de qué me voy a encontrar. Qué equipo voy a conformar. En definitiva cualquier duda siempre vino por lo que me podía encontrar realmente. Se me autorizó, por parte del presidente del partido, a conformar el equipo, que es de la casa, y eso lógicamente va a ayudar mucho a que la gestión pueda ser positiva. Espero que de aquí a cuatro años la ciudadanía valore esta gestión con un sobresaliente. Es importante conformar equipos y el equipo actual es magnífico y eso ha hecho también que esas posibles dudas se hayan transformado en muchas ganas, en mucha ilusión por hacer las cosas de la mano de la comunidad educativa. Todo aquel que me conoce sabe que a lo largo de mi trayectoria si hay algo que ha imperado es el diálogo y eso es lo que voy a hacer: diálogo, diálogo y diálogo.

-¿Hubiese preferido Políticas Sociales?

- Lo mío es la política social en general y la educación también lo es porque es un derecho que tenemos. En todo aquello que sea ayudar a otras personas me encuentro muy cómodo, en Derechos Sociales o en Educación. Es verdad que fui el portavoz del PP en Derechos Sociales y creo que se hizo un buen trabajo, que estuve pegado a la calle y desde Educación también se puede ayudar, y mucho. Por tanto cuando se me hace esta propuesta entiendo que podía hacer un buen papel en esta Consejería. Todo lo que sea pegado a la realidad, a las personas e intentar solucionar esos problema es lo que me gusta. La parte más humana de la política.

-Esta Consejería tiene menos competencias, pierde Universidades, pero más altos cargos. ¿Por qué?

-No tiene menos competencias. Vamos a darle un impulso a la Educación en Canarias, a la Formación Profesional y poner en marcha esos programas de actividad física y deporte que nos veían reclamando desde hace mucho tiempo el propio sector. Cuando hablamos de incremento de cargos directivos en la viceconsejería de Deportes es porque queremos darle el impulso necesario. El deporte en Canarias no puede ser una 'maría', una Dirección General de Deportes como venía sucediendo hasta ahora no puede solo a dedicarse a gestionar subvenciones y, como me dice el sector, a ser una agencia de viajes. Hay que darle un impuso real. El reconocimiento desde la infancia hasta el envejecimiento. Por eso le hemos querido dar esa importancia. Hoy en Canarias el mundo del deporte está contento porque ha dejado de ser una 'maría'. El mundo del deporte ha dicho necesitamos una viceconsejería, fomentar los deportes autóctonos y poner en marcha esos programas necesarios.

«El deporte en Canarias no puede ser una 'maría' ni una agencia de viajes»

-Pero tiene el presupuesto que tiene: unos 18 millones.

-Estamos empezando a trabajar en la elaboración de los Presupuestos para el 24. Voy a pelear para el incremento presupuestario en materia deportiva y educativa. El área tiene que tener ese reconocimiento presupuestario. Ahí me voy a dejar la piel.

-¿Va a llegar Educación al 5% del PIB?

-No me puedo comprometer a que lleguemos a ese 5%, pero sí me comprometo a luchar para conseguirlo. Si yo hoy hablara de que en el presupuesto de 2024 vamos a llegar al 5% probablemente esté faltando al respecto a la comunidad educativa, teniendo en cuenta que vienen ajustes que ya Pedro Sánchez ha trasladado en abril a las comunidades autónomas. Si digo que vamos a llegar al 5% sería una falta de respeto. Lo que si puedo decir es que me voy a dejar la piel para conseguirlo lo antes posible.

-¿Y no es una falta de respeto que se incumpla la ley? Es una norma la que dice que Canarias debe destinar ese 5% a Educación.

-Mi intención es llegar, pero si por estos ajustes que nos manda Europa y España no podemos llegar... Mi compromiso es luchar.

-¿Partirá al menos de lo que se tiene ahora, el 4,63%?

-Lo que decía antes de dejarme la piel es que no vamos a bajar. Si podemos incrementar en el 24 lo vamos a hacer, si podemos llegar al 5% lo vamos a hacer, pero me temo que va a ser complicado. Ojalá pudiéramos llegar en el 24 o 25.

Ampliar

-Usted dijo que las nuevas plazas públicas de 0-3 años no estarían hasta enero

-Aquí ha habido una confusión innecesaria por parte otros representantes políticos. Cuando hablamos de las 1.196 plazas para el curso 2023-24, tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad y transparencia. Hay un lote de obras licitadas que no se han puesto en marcha. Yo llevo diez días al frente de la Consejería. El plazo de ejecución esta previsto en tres meses y algunas en dos. Tenemos agosto, septiembre y octubre. ¿Esas 1.196 plazas van a estar en septiembre? No. Que las obras previstas pueden ir terminando en octubre, o en noviembre, pues pondremos en marcha esas plazas. Pero después hay un lote C que ni siquiera está en licitación, con lo cual, las 1.196 plazas previstas, siendo realista, podrán estar en marcha en enero. Es verdad que hay 597 que se pusieron en marcha en el curso pasado y seguirán, pero ¿las 1.196 del curso 23-24?

«Si hacemos ciclos y no encuentran trabajo la FP es un fracaso»

-Hay un plan para llegar a las 10.000 plazas públicas de 0 a 3 años en los próximos dos años ¿Lo mantendrá?

-Me comprometo a que ese plan establecido que, además, viene marcado por otras normas, va a llevarse a cabo. De hecho, de las primeras instrucciones que he dado como consejero es empezar a tramitar ya los expedientes para que plazas del curso 24-25 en educación de 2-3, porque tenemos que hablar de educación de 2-3 años porque de 0 a 3 no es real, las que se están poniendo en marcha mayoritariamente son de 2 a 3 años, se agilicen. La instrucción es empezar a trabajar ya en los expedientes para que no pase en el curso 24-25 lo que va a pasar este. Por tanto, ese plan sigue. Ahora bien, lo ideal es implantar todo el ciclo de 0 a 3 años en Canarias. Y en eso vamos a trabajar en la parte pública y en la concertada con convenios. Vamos a conveniar. A mí me duele que un niño en El Hierro, en Valverde, no pueda tener una plaza y sin embargo en otros municipios sí. ¿Qué tenemos que potenciar? Llevar la educación infantil a esos municipios. Esto no quiere decir privatizar, sino llegar al mayor número de niños y niñas posibles porque la administración pública no va a llegar a todos sitios ¡Ojalá! Ahora bien, todas esas plazas con concierto o convenio tenemos que trabajar después para que se conviertan en públicas.

-Eso se dijo en los 80 con las otras etapas educativas y nunca se convirtieron en públicas, siguen siendo concertadas.

-Yo voy a dar otro dato. El anterior Gobierno canario aprueba un convenio con la concertada de seis años. Hasta ahora la concertada venía recibiendo 1.088 millones, con ese nuevo convenio, otros 70 millones de apoyo a la concertada. No solo el PP quiere llegar a conciertos o convenios. Ya tenemos un ejemplo de lo que ha hecho el anterior Gobierno con más de 70 millones en seis años. Estamos hablando de 1.160 millones

-Eso es para ir equiparando los sueldos del profesorado.

-Ha habido un incremento por parte del anterior Gobierno hacia la concertada. Yo no le voy a hacer ascos a concertar porque tenemos que tener altura de miras para que ese concierto se vaya trabajando en la conversión en plazas públicas, pero mientras, vamos a intentar implantar la educación de 0 a 3 años. Ya sea plazas públicas, que tenemos que aumentar, ya sea con convenios.

-Desde que tomó posesión habla de un pacto por la Educación. Ya hay uno que no se cumple.

-El pacto tiene ya 10 años. Lo que hemos dicho es que tenemos que alcanzar un nuevo pacto en Canarias por la educación. Mis primeras acciones fueron llamar a representantes sindicales para ponerme a disposición e instarles al nuevo pacto por la educación en Canarias. Nos hemos sentado con alguna asociación de padres y madres de niños con necesidades educativas especiales y con algunos exconsejeros y exconsejeras para que toda la comunidad educativa se sienta partícipe. Eso no lo puede hacer solo del consejero.

-Pero, ¿cuál sería el contenido?

-Muy fácil. Tenemos que hablar de la financiación, de la bajada de ratios, de la estabilización, de infraestructuras educativas, de ese futuro que queremos para los niños y niñas de esta tierra. Y ese pacto tiene que ser el camino para llegar a un buen nivel en lo que a educación se refiere.

-Sea más concreto ¿Más del 5% del PIB? ¿Qué ratios?

-La financiación sería alcanzar ese 5%, pero para llegar tenemos que ir aumentando por eso importante hablar de financiación. Mi intención fue nada más llegar seguir bajando esas ratios, y ese es un compromiso que asume este consejero. ¿Cuál ha sido el problema? Que no hemos llegado a tiempo. Pero hay un compromiso para que en el curso 24-25 se siga bajando ratios. Tenemos que hablar de las infraestructuras educativas. Debemos darle la importancia que tiene las infraestructuras educativas. Tenemos que tener en cuenta las demandas de los municipios, la eliminación de los barracones, de esas aulas modulares. Y algo que preocupa mucho, la atención a esos niños y niñas con necesidades especiales. No podemos dejar de escolarizarlos con 21 años. Los que no pueden ir a un ciclo formativo ¿qué hacemos? ¿Los abandonamos? Y después, hablar con Sanidad y con Bienestar Social para trabajar en la salud mental, la enfermería escolar que ya algo está en marcha.

- Usted mismo dice que habrá recortes ¿Cómo va a hacer todo eso?

-Hay que saber gestionar los recursos que tenemos. Con más dinero que nunca la dependencia en Canarias sigue siendo un problema, estamos a la cola. Con más dinero que nunca las listas de espera en Sanidad son una catástrofe. Eso se ha hecho con más recursos que nunca. 'Los mejores presupuestos de la historia', decían, y seguimos teniendo problemas en Sanidad, en quienes peor lo están pasando. La pobreza se ha incrementado.

-¿Es solo cuestión de gestión?

-Sí.

-Los sindicatos temen que muchos docentes canarios se queden fuera del proceso de estabilización. ¿Tiene algún plan?

-Mi compromiso es trabajar de la mano con ellos para que ese proceso de estabilización en Canarias sea el mejor para todos.

- Hablaba de infraestructuras educativas ¿Se hace equipo con alguien de otro partido en esa dirección general?

-Yo tengo gente independiente. ¿Se hace equipo con independientes y no con un compañero de la Asociación Socialista Gomera? Yo creo que sí. Si las infraestructuras educativas mejoran la calidad educativa también va a mejorar. No creo en los departamentos estanco. En las instituciones la ideología se deja en la puerta.

- En el pacto de Gobierno dice «desideologizar la enseñanza? ¿Qué está ideologizado?

-Hay leyes que más que buscar un futuro mejor lo que hacen es ideologizar. Vamos a dejarnos de ideología. En este país hace falta un gran pacto de Estado en educación sin ideología.

-Pero se refiere a Canarias.

-En esta ultima etapa se han preocupado más de la ideología que de las necesidades, por ejemplo con la transferencia del profesorado de religión.

-Se aprobó por unanimidad en el parlamento canario.

-Se aprueba su transferencia, sí, pero no se ha llevado a cabo por una razón ideológica. Eso es lo que tiene que acabar. Estoy de acuerdo en hablar de diversidad en las aulas, de distintos credos, razas o religiones. Creo en una educación más libre y más justa.

-¿Cuál es su posición con la Lomloe?

-La Consejería es muy bonita y estoy con muchas ganas e ilusionado con los que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. La implantación de la Lomloe es una norma estatal y tenemos que cumplirla y eso lo vamos a hacer con todo aquello que nos marquen las leyes. Este que está aquí va a dejarse la piel para que dentro de cuatro años los ciudadanos de Canarias digan lo han hecho sobresaliente.

–Hablan de potenciar la FP ¿Cómo lo harán?

–Nos encontramos que no hay mano de obra y para que la FP sea un éxito tiene que ir de inserción laboral. Si hacemos ciclos formativos y después nuestros jóvenes no encuentran una oportunidad de trabajo la FP es un fracaso, al igual que esa carreras universitarias. ¿Qué tenemos que hacer? Impulsar, de la mano de los empleadores y empresarios de esta tierra, que son los que generan el empleo, impulsar ese mapa para que los jóvenes tengan una salida y que el empresario no tenga que buscar mano de obra fuera. También fortalecer la FP dual. Tenemos una herramienta tan importante que tenemos que potenciar. Esta Consejería va a poner toda la carne en el asador para que la FP o los ciclos formativos tengan una oportunidad.

–La patronal de la construcción pedía colaborar con Educación y que le dejasen construir una nave en el IES Felo Monzón para hacer más atractiva la familia de la edificación.

–Una de las demandas del sector productivo de las islas ha sido ir de la mano para generar ese mapa de FP. Hay empresas en el Puerto de Las Palmas o de Santa Cruz que no encuentran mano de obra y tienen que traerla de fuera. ¿Qué tiene que hacer la Consejería? Poner en marcha esos ciclos formativos para que el Puerto de La Luz o el de Santa Cruz encuentren esa mano de obra aquí. Cuando hablamos de ir de la mano lo digo de manera sincera. Son los empleadores de esta tierra los que tienen esa visión de las necesidades que existen. Y si la Administración va por un lado y el empresariado por otro al final ¿cuál es el destino? Tenemos que tener claro el destino ambas partes. De ahí que queramos potenciar la FP.

–¿Qué nota le da al equipo anterior?

–El miércoles mantuve un encuentro con Manuela Armas en Lanzarote donde nos puso en situación de cómo se encontró la Consejería y cómo la ha dejado. Tengo que agradecerle a Manuela Armas ese trabajo, ese esfuerzo y ese amor por la Educación en Canarias.

–No todos los políticos reconocen eso.

–Yo soy Poli Suárez Nuez.