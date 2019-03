Una sentencia obliga a dar atención específica a un alumno con dislexia

Una gabinete especializado concluyó que el niño era disléxico y señaló la necesidad de la adaptación curricular

Fue en 2013 cuando la familia del menor detectó la necesidad de acudir a un especialista por sus dificultades de aprendizaje debido a la dislexia, lo cual, señala la sentencia en los fundamentos de derecho, fue comunicado al centro docente. Los padres pidieron entonces al colegio la adaptación metodológica de manera que el niño pudiera progresar «adecuadamente».

En 2015 el menor hizo un test para la detección de la dislexia en el Gabinete Psicopedagógico Tafalla. El grupo especializado concluyó que el niño era disléxico y señaló la necesidad de la adaptación curricular del menor por parte del centro en el que estudiaba. Los padres solicitaron al colegio en el curso 2015/2016 que realizara un informe psicopedagógico al menor para adaptarle la educación a lo cual el centro se comprometió. De hecho, durante ese curso, el niño estudiaba 3º de Primaria, «se aprecia una mejoría en algunas materias», pero no en otras debido a los problemas del menor «en el procesamiento de la información visual y auditiva». En enero de 2016 la directora del colegio comunica a los padres que el centro no dispone de gabinete psicopedagógico, aunque les tranquiliza diciéndoles que se «se han llevado a cabo las adaptaciones metodológicas» aunque no las señala. En octubre los padres instan a la Consejería a que se aplique el Plan de Atención a la Diversidad y en noviembre vuelven a observar que los exámenes no son adecuados para el niño. Tras varios intentos más con la Consejería la familia termina por acudir a la justicia y esta le ha dado la razón.